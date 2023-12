Litaelo tse Ncha tsa CRIL Journal of International Law and Policy Submissions

By

CRIL Journal of International Law and Policy e sa tsoa etsoa rebranding 'me hona joale e amohela litlatsetso tse ipapisitseng le mefuta e mengata e fapaneng ea sejoale-joale lebaleng la molao le leano la machabeng. Koranta e khothaletsa bangoli ho nka mekhoa e fapaneng le ho hlahloba sebaka sefe kapa sefe se amanang le molao le leano la machaba.

Ho netefatsa boleng le ho hlaka ha litlhahiso, koranta e hlahisitse litataiso tse ncha bakeng sa bangoli. Litlhahiso li ka oela ka mekhahlelo e mene: lingoloa tse telele, lingoloa tse khutšoane, liphuputso / lintlha tsa liketsahalo, le tlhahlobo ea libuka. Meeli ea mantsoe bakeng sa sehlopha ka seng e hlalositsoe ka ho hlaka, 'me bangoli ba hopotsoa hore meeli ena ha e akarelletse mengolo e botlaaseng ba leqephe le e sa utloahaleng.

Mabapi le litekanyetso tsa ho qotsa, koranta e lebeletse hore bangoli ba khomarele Oxford University Standard for Citation of Legal Authorities (OSCOLA), 4th Edition. Mantsoe a botlaaseng ba leqephe a lokela ho qojoa, 'me tšebeliso ea li-endnotes kapa li-hyperlink li ke ke tsa amoheloa.

Bongoli ba kopanelo bo lumelletsoe ho fihla ho bangoli ba babeli, 'me tlhaloso e hlophisitsoeng ea mantsoe a 250-300 e tlameha ho kenyelletsoa qalong ea tlhahiso. Tlhaloso e tlameha ho fana ka kakaretso ea sebopeho le moelelo oa mongolo.

Ho fana ka mosebetsi oa bona, bangoli ba tlameha ho sebelisa Google Foromo e fumanehang webosaeteng ea koranta kapa sethaleng se ikhethileng moo Pitso ea Lipampiri e phatlalalitsoeng. Nako ea ho qetela ea ho romella bakeng sa potoloho ea hajoale ke 30th September 2021. Lingoliloeng li lokela ho ba ka sebopeho sa .doc kapa .docx 'me li tsamaisane le Microsoft Word 2007 kapa ho feta.

Ho netefatsa ts'ebetso ea tlhahlobo e hlokang leeme le e hlokang leeme, tokomane e rometsoeng ha ea lokela ho ba le tlhahisoleseling efe kapa efe e khethollang ka (bangoli). Ho hloleha ho latela litataiso ho ka etsa hore motho a haneloe kapa a kope litokiso.

Mabapi le litataiso tsa sebopeho le setaele, bangoli ba fuoa litaelo tse tobileng mabapi le lihlooho, lifonti, sebaka le mathōko. Mokhoa oa Brithani oa mopeleto o lokela ho lateloa, ka -ise le -isation e ratoang ho feta -ize le -ization.

Libuka tse ngotsoeng ka letsoho tse rometsoeng li tla hlahlojoa esale pele bakeng sa ho tseba hore na ke tsa mofuta ofe le ho utsoa. Ho qotsa ka nepo ba boholong hoa hlokahala, 'me maemo leha e le afe a ho qhekella, ho kenyelletsa le ho bua ka mantsoe a mang ntle le ho qotsa ka nepo, ho tla fella ka ho hanoa. Mokhahlelo oa tlhahlobo ea litaba o tla hlahloba sebōpeho-puo le puo, momahano ea sebopeho le kutloisiso, kamano ea sejoale-joale, tlatsetso ho lingoliloeng tse seng li ntse li le teng, lipatlisiso le litšupiso. Libuka tse ngotsoeng ka letsoho tse fetang sethaleng sena li tla hlahlojoa ke lithaka.

Bakeng sa tlhaiso-leseling e batsi le bukana e felletseng, ka kopo sheba sehokelo se fanoeng.