Ho Khanya ka Pherese le Botala: Ho Fuputsa Lekunutu la Phenomenon ea STEVE

Rona batho hangata re lumela hore re utloisisa ho rarahana ha tlhaho, empa re kokobetsoa ke lintho tse makatsang tse makatsang. Ho joalo ka mabone a makatsang a pentang leholimo ka moriti o motala le o pherese. Leha re ka be re ile ra nahana hore li-ribbons tsena tsa ethereal ke li-aurora, tšenolo ea morao-rao e sentse maikutlo a rona a pele. Re lumelle hore re u tsebise ketsahalo e tsejoang ka hore ke STEVE, kapa Strong Thermal Emission Velocity Enhancement.

Ho fapana le tumelo e tloaelehileng, mabone a pherese le a matala a khabileng Karolong e ka Leboea ea Lefatše hase litloaelo tse tloaelehileng. Ho e-na le hoo, ke litholoana tsa boteng bo hlollang ba STEVE. Ketsahalo ena ea atmospheric optical e ile ea hapa tlhokomelo ea bashebelli le ba chesehelang ba aurora ka 2016, ba ileng ba e ngola ka lebitso la Steve. Leha ho le joalo, bopaki bo bontša hore lintho tseo Steve a li hlokometseng e ka ’na eaba ke tsa morao koana ka 1705. Ka nako eo, sebōpeho sa eona sa ’nete e ne e ntse e le qaka e makatsang e ileng ea ferekanya ba bangata.

E bile feela ho fihlela litho tsa sehlopha sa Facebook Alberta Aurora Chasers li kopana moo ba ileng ba tsebahatsa taba eo ka nepo le ho reha ketsahalo eo. E bitsoa "proton arc", Steve o ne a bitsoa proton aurora. Kapele ba chesehelang ba ile ba fumana hore mabone ana a makatsang a ne a se matle feela empa hape e ne e le ponahatso ea likaroloana tse chariloeng tse tsoang ho Letsatsi tse sebelisanang le matla a lefatše a khoheli.

Ho tloha ha e sibolloa, Steve e se e bonoa libakeng tse fapaneng, ho kenyeletsoa United Kingdom, Canada, Alaska, Amerika Leboea, Australia le New Zealand. Ketsahalo ena e bonahala e le arc e moqotetsane e bolelele ba lik'hilomithara tse makholo kapa tse likete, hangata e tsamaellana le bochabela-bophirima, 'me e nka metsotso e 20 ho isa ho hora. Ka mokhoa o tsotehang, Steve o hlokomeloa feela ha aurora e le teng, le hoja e se aurora e tloaelehileng. Bo-rasaense ba sisinya hore e na le molapo o tsamaeang ka potlako oa likaroloana tse chesang haholo, tse tsejoang e le sub-auroral ion drift kapa SAID.

Ha Lefatše le kenella nakong ea ts'ebetso e phahameng ea letsatsi e tsejoang ka hore ke solar maximum, menyetla ea ho bona lipontšo tse khahlang tsa leholimo joalo ka Steve e tla eketseha. Potoloho ena ea letsatsi e etsahala hoo e ka bang lilemo tse ling le tse ling tse 11, e fa bashebelli monyetla oa ho hlolloa ke mabone ana a tantšang esita le libakeng tse tlaase. Le hoja Steve a hlokomeloa ka ho fetisisa ka lense ea k'hamera, e hlaha e le ntho e fokolang e pota-potileng sepakapaka, e ka boela ea bonoa ka mahlo a hlobotseng, le hoja e hlokomolohuoa habonolo.

Ikopanye le rona ho amohela mohlolo le botle ba lintho tse makatsang tsa tlhaho ha re ntse re tsoela pele ho batlisisa le ho manolla molota oa ketsahalo ea STEVE.

FAQs

Ketsahalo ea STEVE ke eng?

STEVE phenomenon, eo hape e tsejoang e le Strong Thermal Emission Velocity Enhancement, ke ketsahalo ea atmospheric optical e hlahang e le lithane tse pherese le tse tala tsa khanya leholimong.

STEVE a ka bonoa hokae?

STEVE e bonoa libakeng tse fapaneng, ho kenyeletsoa United Kingdom, Canada, Alaska, Amerika Leboea, Australia le New Zealand.

STEVE o nka nako e kae?

STEVE hangata o nka metsotso e ka bang 20 ho isa ho hora.

Na STEVE ke mofuta oa aurora?

Le hoja STEVE a hlokomeloa ka pel'a aurora, ha se aurora ea setso. Bo-rasaense ba fana ka maikutlo a hore e na le karolo e phallang ka potlako ea likaroloana tse chesang haholo tse bitsoang sub-auroral ion drift kapa SAID.