Нептун у опозицији: када и како посматрати леденог дива

Нептун, осма планета од Сунца и најудаљенија планета нашег Сунчевог система, биће у опозицији у уторак, 19. септембра. То значи да ће бити у директној линији са Сунцем и Земљом, а наша планета позиционирана у центру. Као додатни бонус, Нептун ће се такође приближити Земљи, познат као перигеј, отприлике у исто време. Ово ће учинити да се далека планета чини већом и светлијом на ноћном небу, стварајући одличну прилику за посматрање.

Из Њујорка, Нептун ће изаћи на истоку око 6:58 ЕДТ и постати видљив неколико сати касније. У својој највишој тачки на небу, око 12:51 ЕДТ у среду, 20. септембра, Нептун ће бити 46 степени изнад хоризонта. Налазиће се у сазвежђу Риба.

Међутим, важно је напоменути да иако је Нептун у перигеју, Земља и ледени гигант су и даље невероватно удаљени. Током овог најближег приближавања, Нептун ће и даље бити отприлике 2.7 милијарди миља удаљен од наше планете. Да бисмо понудили неку перспективу, Земља и Марс су раздвојени просечном удаљености од 140 милиона миља. То значи да би просечна удаљеност између Марса и Земље могла стати између Земље и Нептуна скоро 20 пута.

Због своје огромне удаљености, Нептун се не може видети на небу голим оком. Има ширину од 31,000 миља (50,000 километара), око четири пута веће од Земље, што га чини четвртом по величини планетом у нашем Сунчевом систему. Међутим, видљивост Нептуна захтева употребу телескопа или квалитетног двогледа и повољне временске услове.

У закључку, Нептунова опозиција и близина Земљи представљају одличну прилику да се види и проучава овај удаљени ледени див. Коришћењем одговарајуће опреме и проналажењем одговарајуће локације, посматрачи неба могу да се диве чудима нашег соларног система.

