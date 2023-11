Ndryshimet e reja të çmimeve dhe partneritetit të zbuluara nga Wahoo dhe Zwift

By

Wahoo dhe Zwift, dy lojtarë kryesorë në industrinë e çiklizmit të brendshëm, kanë bërë së fundmi disa ndryshime të rëndësishme që janë vendosur të ndikojnë si tek konsumatorët ashtu edhe në industrinë në tërësi. Ndryshimi më i dukshëm është ulja e përhershme e çmimit për Wahoo KICKR CORE, një nga trajnerët e njohur të Wahoo. Me çmim të mëparshëm 599 dollarë, tani do të jetë në dispozicion për 449 dollarë.

Por ndryshimet nuk mbarojnë me kaq. Wahoo po ofron gjithashtu një opsion gjithëpërfshirës për KICKR CORE, i cili përfshin një kasetë të para-instaluar dhe një abonim 1-vjeçar në Zwift për 599 dollarë. Për më tepër, Wahoo po prezanton paketa për produktet e tyre të tjera harduerike që përfshijnë një abonim 1-vjeçar Zwift. Kjo lëvizje synon t'u ofrojë klientëve më shumë opsione dhe funksionalitet në kategorinë e çiklizmit të brendshëm.

Me këto përditësime çmimesh, Zwift dhe Wahoo po revolucionarizojnë përvojën e çiklizmit të brendshëm. Konsumatorët tani mund të përdorin trajnerë me cilësi të lartë me një çmim më të përballueshëm, duke e bërë trajnimin në ambiente të brendshme më të aksesueshme se kurrë më parë.

Ndërsa këto ndryshime janë padyshim të dobishme për konsumatorët, ato kanë gjithashtu implikime për industrinë. Garmin/Tacx dhe Elite, dy lojtarë kryesorë në tregun e çiklizmit të brendshëm, mund të përballen me sfida si rezultat i këtij reduktimi të çmimit. Për më tepër, e ardhmja e JetBlack, e cila punon ngushtë me Zwift në Zwift Hub One, duket e pasigurt duke pasur parasysh përparimin e shpejtë të partneritetit Wahoo/Zwift.

Në përgjithësi, këto ndryshime përfaqësojnë një ndryshim të rëndësishëm në industrinë e çiklizmit të brendshëm. Konsumatorët tani mund të shijojnë trajnerë me cilësi të lartë dhe një gamë më të gjerë opsionesh me çmime më të përballueshme, ndërkohë që lojtarët e industrisë duhet të përshtaten dhe të gjejnë mënyra të reja për të konkurruar në këtë treg në zhvillim.

FAQ

Cili është çmimi i ri i Wahoo KICKR CORE?

Çmimi i Wahoo KICKR CORE është ulur përgjithmonë nga 599 dollarë në 449 dollarë.

Çfarë përfshihet në opsionin gjithëpërfshirës për KICKR CORE?

Opsioni gjithëpërfshirës përfshin një kasetë të para-instaluar dhe një abonim 1-vjeçar në Zwift për 599 dollarë.

A ka ndonjë ndryshim tjetër të prezantuar nga Wahoo dhe Zwift?

Wahoo po ofron gjithashtu paketa për produktet e tyre të tjera harduerike që përfshijnë një abonim 1-vjeçar Zwift.

Çfarë ndikimi do të kenë këto ndryshime në industri?

Këto ndryshime mund të paraqesin sfida për Garmin/Tacx, Elite dhe JetBlack, pasi mund të kenë nevojë të rivlerësojnë strategjitë e tyre në përgjigje të dinamikës së tregut në zhvillim.