Wahoo dhe Zwift njoftojnë rregullimet e trajnerit Turbo, duke krijuar një pozicionim unik në treg

Wahoo dhe Zwift, dy marka kryesore në industrinë e çiklizmit, kanë bërë rregullime të rëndësishme në sferën e tyre të trajnerëve turbo, duke shënuar një zhvillim intrigues në marrëdhëniet e tyre. Në një lëvizje të lidhur, Wahoo ka njoftuar ulje të përhershme të çmimeve për trajnerët e tij turbo Kickr Core dhe Kickr Snap, duke u ofruar klientëve opsione më të përballueshme për stërvitje në ambiente të brendshme.

Me çmim më parë 699 £, Kickr Core tani është në dispozicion për 449.99 £ si një produkt i pavarur, që përputhet me çmimin e Zwift's Hub, një trajner inteligjent që ishte në qendër të një çështjeje gjyqësore për shkeljen e patentave midis dy markave në 2022. Për më tepër, Wahoo po ofron Kickr Core të paketuar me një abonim për një vit në Zwift për 549.99 £, duke ofruar një paketë tërheqëse për ata që kërkojnë të përmirësojnë përvojën e tyre të trajnimit në ambiente të mbyllura.

Zwift, nga ana tjetër, ka hequr Zwift Hub Classic nga dyqani i saj, duke lënë në dispozicion për blerje vetëm trajnerin inteligjent Hub One. Kjo lëvizje, e konfirmuar si e përhershme nga Zwift, i lejon markës të thjeshtojë ofertat e produkteve të saj dhe të fokusohet në Hub One, i cili vjen me kompletin inovativ Cog and Click. Click është një ndërrues me dy butona Bluetooth pa tel që ofron ndërrim virtual me rezistencë të rregullueshme, duke përmirësuar përvojën e çiklizmit në ambiente të brendshme.

Me heqjen e Hub Classic, është e qartë se si Wahoo ashtu edhe Zwift po krijojnë pozicione unike në treg. Kickr Core dhe Hub One do të bashkëjetojnë në treg, duke u ofruar klientëve opsione të ndryshme pa konkurrencë të drejtpërdrejtë midis markave.

Për të forcuar më tej partneritetin e tyre, Zwift do të shesë gjithashtu Wahoo Kickr Core në faqen e saj të internetit, duke zgjeruar disponueshmërinë e tij në tregje të ndryshme. Klientët në SHBA, MB, BE dhe Kanada mund të presin që të gjejnë Kickr Core në platformën e tregtisë elektronike të Zwift, me disponueshmëri në Australi dhe Japoni së shpejti.

Si përfundim, rregullimet e fundit në sferat e trajnerëve turbo të Wahoo dhe Zwift krijojnë një dinamikë intriguese të tregut. Ndërsa të dyja markat vazhdojnë të inovojnë dhe bashkëpunojnë, çiklistët mund të presin një përvojë të përmirësuar të çiklizmit në ambiente të mbyllura me opsione më të përballueshme dhe teknologjikisht të avancuara për të zgjedhur.

Pyetjet e bëra më shpesh (FAQ)

1. Çfarë janë turbo trainerët?

Trajnerët turbo janë pajisje të përdorura nga çiklistët për të kthyer biçikletat e tyre të zakonshme në pajisje të palëvizshme të stërvitjes së brendshme. Këta trajnerë lejojnë çiklistët të simulojnë kushtet e kalërimit në natyrë dhe të stërviten në ambiente të mbyllura.

2. Çfarë është Zwift?

Zwift është një platformë e njohur trajnimi në internet që ndërthur realitetin virtual dhe lojërat me shumë lojtarë për të ofruar një përvojë unike të çiklizmit në ambiente të mbyllura. Ai i lejon çiklistët të ngasin dhe të konkurrojnë me të tjerët në një botë virtuale.

3. Çfarë është Kickr Core?

Kickr Core është një trajner i zgjuar i prodhuar nga Wahoo. Ai u ofron çiklistëve një përvojë realiste dhe gjithëpërfshirëse të stërvitjes në ambiente të mbyllura duke përsëritur ndjenjën e kalërimit në rrugë.

4. Çfarë është Hub One?

Hub One është një trajner i zgjuar i zhvilluar nga Zwift. Është pjesë e grupit të produkteve inovative të çiklizmit të brendshëm të Zwift dhe përmban kompletin Cog and Click, i cili përmirëson përvojën e lëvizjes gjatë udhëtimeve në ambiente të brendshme.