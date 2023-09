Kartat PayPal tani të përputhshme me Apple Pay

By

Kartat e debitit dhe kreditit PayPal tani mund të shtohen në aplikacionin Apple Wallet, duke i lejuar përdoruesit të përdorin shërbimin e pagesave celulare Apple Pay. Ekzistojnë dy mënyra për të shtuar kartat PayPal në aplikacion. Së pari, përdoruesit mund të hapin aplikacionin iOS PayPal dhe të zgjedhin banderolin "Paguaj me iPhone" në faqen kryesore, i cili do t'i ridrejtojë në aplikacionin Apple Wallet. Nga atje, kartat PayPal mund të shtohen. Përndryshe, përdoruesit mund të hapin aplikacionin dhe të shtypin ikonën plus në këndin e sipërm djathtas për të ndjekur udhëzimet për shtimin e kartave të kreditit ose të debitit PayPal në aplikacionin "Portofoli".

Pasi të shtohen, kartat PayPal mund të zgjidhen për të trajtuar transaksionet e bëra duke përdorur Apple Pay. Është e rëndësishme të theksohet se Apple ruan 0.15% të vlerës së transaksionit, që do të thotë se për çdo 100 dollarë të shpenzuar nëpërmjet Apple Pay, Apple mban 15 cent.

Vendimi i PayPal për të përfshirë mbështetjen e Apple Pay vjen më vonë se kartat e tjera të shërbimeve bankare dhe financiare që janë integruar tashmë me Apple Pay. Kjo vonesë mund të rrjedhë ndoshta nga skepticizmi fillestar i PayPal në lidhje me përfitimet e aktivizimit të përputhshmërisë së Apple Pay. Megjithatë, me këtë njoftim të fundit, është e qartë se çdo rezervë e mbajtur nga PayPal tani është kapërcyer.

Përkufizime:

PayPal: Një platformë pagesash në internet që u mundëson individëve dhe bizneseve të bëjnë pagesa dhe të transferojnë para në mënyrë të sigurt përmes internetit.

Aplikacioni Apple Wallet: Një aplikacion i portofolit dixhital i zhvilluar nga Apple që lejon përdoruesit të ruajnë dhe menaxhojnë mënyra të ndryshme pagese, karta besnikërie, kartë imbarkimi dhe më shumë në pajisjet e tyre Apple.

Apple Pay: Një shërbim pagese celulare dhe portofol dixhital i zhvilluar nga Apple Inc. që lejon përdoruesit të bëjnë pagesa duke përdorur pajisjet e tyre Apple, si iPhone dhe Apple Watches, në shitësit pjesëmarrës.

Burimet:

– 9 deri në 5 Mac