Gruaja flet hapur për dekadën e dhimbjes pas operacionit të rrjetës së legenit

By

Një grua ka folur për "ferrin" që ka duruar për më shumë se një dekadë pas operacionit të rrjetës së legenit të kryer nga një kirurg në Bristol, i cili aktualisht po përballet me një seancë dëgjimore për sjellje të pahijshme. Jennifer Hill, 74 vjeç, është një nga mbi 200 pacientët që North Bristol NHS Trust pranoi se kishin pësuar "dëm" si rezultat i një operacioni të panevojshëm në dyshemenë e legenit duke përdorur rrjetë artificiale të kryer nga Dr. Anthony Dixon. Zonja Hill iu nënshtrua operacionit në vitin 2012 dhe përsëri në 2016, dhe ka përjetuar vite traume dhe një ndikim të rëndësishëm në jetën e saj.

Dr. Dixon, një kirurg kryesor i legenit në Mbretërinë e Bashkuar, përdori rrjetë artificiale për të ngritur zorrët e prolapsuara, një teknikë e njohur si rektopeksia e rrjetës ventrale laparoskopike (LVMR). Ai kreu operacionet në Spitalin Southmead, si dhe në objektin privat Spire Hospital, ku pacientët e NHS shpesh referoheshin për trajtim. Zonja Hill u këshillua të vizitonte Dr. Dixon nga një gastroenterolog në spitalin Spire për Sindromën e saj të Zorrës së Irrituar (IBS), por ai më pas e diagnostikoi atë me prolaps rektal dhe vaginal. Pas operacionit, simptomat e saj u përkeqësuan.

Zonja Hill ka mbetur me dëmtime nervore, probleme të vazhdueshme të zorrëve, vështirësi në gjumë dhe në të ngrënë, dhimbje të forta dhe nevojë për ujitje të zorrës së trashë disa herë në ditë. Ajo nuk ka mundur të bëjë seks që nga operacionet për shkak të dhimbjeve. Zonja Hill shpreson se duke folur për përvojat e saj dhe duke dhënë dëshmi në seancën e sjelljes së keqe, ajo do të ketë një mbyllje dhe do t'u japë ngushëllim të tjerëve në pozicione të ngjashme.

Një rishikim nga North Bristol NHS Trust i botuar vitin e kaluar zbuloi se 203 pacientëve që iu nënshtruan një operacioni LMVR nga Dr. Dixon midis 2007 dhe 2017 duhet t'u ishte ofruar trajtim alternativ përpara se të vazhdonin me operacion. Linda Millband, drejtuese kombëtare e veprimeve të grupit të neglizhencës klinike në Thompson Solicitors, po mbështet rreth 100 ish-pacientë rrjetë të Dr. Dixon. Ajo beson se seanca do të fokusohet nëse ka pasur pëlqim adekuat, nëse janë ofruar trajtime alternative dhe nëse pacientët janë informuar siç duhet për rreziqet e operacionit.

Burimi: The Independent

Përkufizime:

– Rrjeta e legenit: Një pajisje mjekësore që përdoret për të mbështetur organet në rajonin e legenit, e përdorur shpesh në operacionet e prolapsit të organeve të legenit ose të inkontinencës urinare të stresit.

– Rektopeksia e rrjetës ventrale laparoskopike (LVMR): Një teknikë kirurgjikale që përdor rrjetë artificiale për të ngritur zorrët e prolapsuara.

– Zorrët e prolapsuara: Një gjendje ku rektumi zhytet ose del jashtë vaginës ose anusit.

– Këshilli i Përgjithshëm Mjekësor (GMC): Një organ rregullator përgjegjës për ruajtjen e standardeve të praktikës mjekësore në MB.

– Shërbimi Shëndetësor Kombëtar (NHS): Sistemi i kujdesit shëndetësor i financuar nga publiku në MB.

Burimet:

– The Independent