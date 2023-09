Një standard universal: Rëndësia e materies për pajisjet inteligjente shtëpiake

Të kesh një shtëpi inteligjente mund të jetë e përshtatshme dhe e kënaqshme, por shpesh vjen me vështirësinë e trajtimit të standardeve të ndryshme për pajisje të ndryshme. Kjo do të thotë shpërndarës të shumtë, aplikacione dhe procese të komplikuara konfigurimi. Matter, një standard i ri i teknologjisë për pajisjet inteligjente të shtëpisë, synon të zgjidhë këtë problem duke ofruar një standard universal që mund t'i përmbahen të gjitha pajisjeve.

Në një sistem shtëpie inteligjente, mund të keni llamba nga një kompani, priza nga një tjetër, një sistem ujitjeje nga një markë tjetër dhe kondicionerë nga një tjetër. Secili prej këtyre produkteve mund të kërkojë qendrën dhe aplikacionin e vet dhe mund të përdorin standarde të ndryshme lidhjeje si Zigbee, Z-wave dhe Ha-low. Ky konfigurim i fragmentuar mund të jetë i papërshtatshëm dhe konfuz për përdoruesit.

Matter kërkon të unifikojë ekosistemin e shtëpisë inteligjente duke ofruar një standard të vetëm që të gjitha pajisjet mund të miratojnë. Me Matter, mund të përdorni një qendër kontrolli në shtëpi sipas zgjedhjes suaj, pavarësisht nëse është SmartThings, Google Home, Apple HomeKit ose Alexa. Të gjitha pajisjet në përputhje me Matter do të funksionojnë pa probleme me qendrën tuaj të zgjedhur, duke eliminuar nevojën për aplikacione dhe qendra të shumta në të gjithë shtëpinë tuaj.

Përveç thjeshtimit të konfigurimit dhe kontrollit, Matter sjell edhe përfitime të tjera. Pajisjet materie mund të vazhdojnë të funksionojnë edhe kur interneti nuk funksionon, sepse ato mund të lidhen me rrjetin tuaj lokal. Skenat dhe automatizimet që keni konfiguruar do të vazhdojnë të funksionojnë pa probleme, duke siguruar që shtëpia juaj inteligjente të mbetet funksionale edhe në situata jashtë linje. Kjo veçori e veçon Matter nga shumë sisteme të tjera të zgjuara të shtëpisë.

Matter 1.0 u lëshua vitin e kaluar dhe përditësimet e ardhshme do të zgjerojnë më tej veçoritë e tij dhe pajtueshmërinë e pajisjes. Udhërrëfyesi përfshin mbështetje për një gamë të gjerë pajisjesh, duke përfshirë pajisjet shtëpiake si robotët me vakum, rondele, tharëse dhe frigoriferë. Shumica e lojtarëve kryesorë në industrinë e shtëpive inteligjente janë angazhuar tashmë për të adoptuar Matter, duke e bërë atë një standard të pranuar gjerësisht.

Për pajisjet ekzistuese, ekzistojnë skenarë të ndryshëm. Disa pajisje mund të marrin përditësime të softuerit nëpërmjet Wi-Fi për t'i bërë ato të pajtueshme me Matter. Qendrat, në vend të pajisjeve individuale, do të përditësohen për të punuar me Matter, kështu që mund t'ju duhet ende të mbani qendrat tuaja ekzistuese. Disa pajisje Zigbee mund të marrin gjithashtu përditësime për pajtueshmërinë. Pajisjet e tjera do të vazhdojnë të punojnë me sistemet e tyre ekzistuese.

Për të përqafuar plotësisht përfitimet e Matter, rekomandohet të blini pajisje të reja inteligjente që vijnë me mbështetje për Matter. Ndërsa blini produkte të reja, gradualisht mund t'i zëvendësoni të vjetrat me pajisje të përputhshme me Matter, duke krijuar përfundimisht një sistem shtëpie inteligjente plotësisht të integruar dhe harmonike.

