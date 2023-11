By

Pse u kujtua Shingrix?

Në një kthesë befasuese, vaksina e njohur e herpesit, Shingrix, është tërhequr për shkak të shqetësimeve të sigurisë. Kujtesa ka lënë shumë individë të pyesin pse një vaksinë kaq e përdorur dhe e besuar është hequr nga tregu. Le të thellohemi në arsyet e kësaj kujtese të papritur.

Shingrix, i zhvilluar nga kompania farmaceutike GlaxoSmithKline (GSK), është një vaksinë e përdorur për të parandaluar herpesin, një infeksion viral i dhimbshëm i shkaktuar nga virusi varicella-zoster. Shingrix është shumë efektiv në reduktimin e rrezikut të herpesit dhe komplikimeve të tij, duke e bërë atë një zgjedhje të preferuar për individët e moshës 50 vjeç e lart.

Megjithatë, raportet e fundit të reagimeve negative pas administrimit të Shingrix kanë ngritur shqetësime. Këto reaksione përfshijnë reaksione të rënda alergjike, të tilla si anafilaksia, si dhe efekte të tjera anësore si ethe, dhimbje muskulore dhe lodhje. Ndërsa numri i rasteve të raportuara është relativisht i vogël në krahasim me numrin total të dozave të administruara, ashpërsia e këtyre reagimeve i ka shtyrë autoritetet shëndetësore të marrin masa.

Si rezultat, Administrata e Ushqimit dhe Barnave (FDA) ka iniciuar një tërheqje të Shingrix për të hetuar tërësisht shqetësimet e sigurisë që lidhen me vaksinën. Tërheqja është një masë paraprake për të siguruar mirëqenien e individëve që marrin vaksinën dhe për të vlerësuar rreziqet e mundshme të përfshira.

FAQ:

Pyetje: Çfarë është anafilaksia?

Përgjigje: Anafilaksia është një reaksion alergjik i rëndë dhe potencialisht kërcënues për jetën që mund të ndodhë brenda disa minutave nga ekspozimi ndaj një alergjeni. Mund të shkaktojë simptoma të tilla si vështirësi në frymëmarrje, ënjtje të fytyrës dhe fytit, rrahje të shpejta të zemrës dhe rënie të presionit të gjakut.

Pyetje: Sa efektiv është Shingrix në parandalimin e herpesit?

Përgjigje: Shingrix është shumë efektiv, me studime që tregojnë se zvogëlon rrezikun e herpesit me më shumë se 90%. Gjithashtu ndihmon në parandalimin e nevralgjisë postherpetike, një gjendje e dhimbshme që mund të ndodhë pas një infeksioni me herpesin.

Pyetje: A duhet të shqetësohen individët që kanë marrë tashmë Shingrix?

Përgjigje: Tërheqja është një masë paraprake dhe reagimet anësore të raportuara janë të rralla. Nëse e keni marrë tashmë vaksinën dhe nuk keni përjetuar ndonjë efekt anësor të rëndë, nuk ka asnjë arsye të menjëhershme për shqetësim. Megjithatë, është gjithmonë e këshillueshme që të konsultoheni me ofruesin tuaj të kujdesit shëndetësor nëse keni ndonjë shqetësim ose pyetje.

Ndërsa hetimet për sigurinë e Shingrix vazhdojnë, është thelbësore t'i jepet përparësi mirëqenies së individëve dhe të sigurohet që çdo rrezik i mundshëm që lidhet me vaksinën të adresohet tërësisht. Tërheqja shërben si një kujtesë për rëndësinë e testimit dhe monitorimit rigoroz të vaksinave për të ruajtur besimin dhe besimin e publikut në sigurinë dhe efektivitetin e tyre.