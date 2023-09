Eksplorimi i kufizimeve të gjenerimit procedural në Starfield

Starfield, RPG-ja më e fundit në botë e hapur e Bethesda, ka mahnitur lojtarët me universin e tij të gjerë për të eksploruar. Megjithatë, shumë lojtarë kanë vënë re një model të çuditshëm: alienët e vdekur të shpërndarë nëpër planetë. Ky zbulim nxjerr në pah kufizimet e mbështetjes së Bethesda në gjenerimin procedural.

Starfield krenohet me një botë masive me qindra kërkime, anije kozmike, krijesa aliene dhe planetë për t'u zbuluar. Kapja është se pjesa më e madhe e përmbajtjes gjenerohet në mënyrë procedurale, në vend që të punohet me dorë nga zhvilluesit. Ndërsa lojtarët gërmojnë më thellë në lojë, ata fillojnë të vërejnë elemente të përsëritura, të tilla si poste identike me NPC të ndryshme ose bimë të ngjashme me emra të ndryshëm.

Një model i veçantë që lojtarët kanë hasur është prania e kafshëve të ngordhura. Ndërsa kërkojnë vende për të krijuar poste, lojtarët pengohen në grumbuj krijesash të vdekura aliene, shpesh pranë shkëmbinjve ose formacioneve të mëdha. Shkaku i këtij fenomeni bëhet i qartë kur shqyrtohet ekosistemi i lojës.

Në Starfield, planetët janë të banuar nga lloje të ndryshme aliene, duke përfshirë barngrënës dhe grabitqarë. Problemi qëndron në natyrën agresive të grabitqarëve, të cilët enden në tufa dhe eliminojnë me shpejtësi barngrënësit më të dobët. Ndërsa lojtarët vëzhgojnë këto takime, ata dëshmojnë se kopetë e barngrënësve paqësorë janë shkatërruar nga disa grabitqarë të fuqishëm. Kjo dinamikë e çekuilibruar rezulton në grumbuj kafshësh të ngordhura të shpërndara nëpër planetët e lojës.

Për më tepër, lojtarët kanë vërejtur gjithashtu përmbajtje të përsëritur përtej pranisë së kafshëve të ngordhura. Krijesat nëpër planetë të ndryshëm shfaqin sjellje dhe karakteristika të ngjashme, duke çuar në një ndjenjë përsëritjeje dhe mungesë të përvojave unike. Familjariteti i këtyre krijesave dhe mjediseve zbeh eksitimin e eksplorimit të galaktikës së madhe të Starfield.

Ndërsa gjenerimi procedural i Starfield lejon një univers të gjerë dhe të larmishëm, ai gjithashtu vjen me pengesën e përmbajtjes së përsëritur. Lojtarët dëshirojnë për botën më të dallueshme dhe të punuar me dorë të titujve të mëparshëm të Bethesda, si Fallout 3 dhe Skyrim. Sidoqoftë, Starfield vazhdon të ofrojë një përvojë gjithëpërfshirëse të RPG-së në hapësirë ​​që mahnit lojtarët me shkallën e saj të madhe dhe mundësitë e eksplorimit.

Burimet: Bethesda Games Studio