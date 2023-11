By

Pse Walgreens dhe Walmart fillojnë me Wal?

Në peizazhin e gjerë të gjigantëve të shitjes me pakicë, dallohen dy emra të shquar: Walgreens dhe Walmart. Të dyja kompanitë janë bërë emra të njohur, por a keni menduar ndonjëherë pse të dyja fillojnë me "Wal"? A është thjesht një rastësi apo ka një kuptim më të thellë pas saj? Le të zhytemi në historinë dhe origjinën e këtyre gjigantëve të shitjes me pakicë për të zbuluar përgjigjen.

Origjina e Walgreens:

Walgreens, zinxhiri popullor i farmacive, u themelua në vitin 1901 nga Charles R. Walgreen. Emri "Walgreen" u shkurtua në "Walgreens" për ta bërë më të lehtë shqiptimin dhe kujtesën. Shtimi i shkronjës "s" ishte një praktikë e zakonshme në fillim të shekullit të 20-të për të krijuar një emër marke më të dallueshme dhe më të njohur.

Lindja e Walmart:

Walmart, nga ana tjetër, ka një histori paksa të ndryshme. Gjigandi i shitjes me pakicë u themelua në vitin 1962 nga Sam Walton. Kur Walton hapi dyqanin e tij të parë, ai e quajti atë "Walton's Five and Dime". Megjithatë, ndërsa kompania u zgjerua dhe hapi më shumë vende, emri përfundimisht u ndryshua në "Walmart" në 1969. Vendimi për të hequr "s" poseduese u mor për të nënkuptuar se Walmart nuk ishte vetëm dyqan i një njeriu, por një markë që i përkiste ndaj të gjithëve.

FAQ:

Pyetje: A ka ndonjë lidhje midis Walgreens dhe Walmart?

Përgjigje: Pavarësisht se të dyja kompanitë fillojnë me "Wal", nuk ka asnjë lidhje të drejtpërdrejtë midis Walgreens dhe Walmart. Ato janë entitete të veçanta me themelues dhe modele të ndryshme biznesi.

Pyetje: Pse shumë dyqane me pakicë fillojnë me "Wal"?

Përgjigje: Përdorimi i "Wal" në emrat e dyqaneve me pakicë është shpesh një mënyrë për të krijuar një markë të njohur dhe të paharrueshme. Nuk kufizohet në Walgreens dhe Walmart; shembuj të tjerë përfshijnë Wal-Mart (një kompani e ndryshme nga Walmart), Wal-Burgers dhe Wal-Flowers.

Pyetje: A ka ndonjë arsye tjetër për përdorimin e "Wal" në një emër kompanie?

Përgjigje: Ndërsa nuk ka përgjigje përfundimtare, disa spekulojnë se përdorimi i "Wal" mund të ngjallë një ndjenjë besimi dhe besueshmërie, pasi tingëllon e ngjashme me fjalën "mirë". Për më tepër, mund të ketë qenë një mënyrë për t'i bërë homazh emrave të themeluesve, si Walgreen dhe Walton.

Si përfundim, përdorimi i "Wal" në emrat e gjigantëve të shitjes me pakicë si Walgreens dhe Walmart nuk është thjesht një rastësi. Është një zgjedhje e qëllimshme e bërë nga themeluesit për të krijuar emra markash të paharrueshëm dhe të njohur. Ndërsa nuk ka asnjë lidhje të drejtpërdrejtë midis dy kompanive, ato të dyja janë bërë ikonë në industritë e tyre përkatëse. Pra, herën tjetër që të kaloni pranë një Walgreens ose Walmart, do të dini historinë pas emrave të tyre.