Pse ndjej të ftohtë, por jo temperaturë?

Prezantimi

Ndjenja e të ftohtit pa ethe mund të jetë një përvojë bezdisëse. Ndërsa ethet zakonisht shoqërohen me ndjenjën e nxehtësisë, nuk është faktori i vetëm që mund të ndikojë në temperaturën e trupit tonë. Disa arsye mund të kontribuojnë në ndjenjën e të ftohtit edhe kur nuk ka ethe. Në këtë artikull, ne do të shqyrtojmë disa nga shkaqet e mundshme dhe do të japim përgjigje për pyetjet e bëra shpesh.

Shkaqet e mundshme

Ka faktorë të ndryshëm që mund t'ju bëjnë të ndiheni të ftohtë pa pasur temperaturë. Një arsye e zakonshme është ekspozimi ndaj temperaturave të ftohta ose rrymave. Kur trupi juaj është i ekspozuar ndaj një mjedisi të ftohtë, ai përpiqet të ruajë nxehtësinë duke ngushtuar enët e gjakut pranë sipërfaqes së lëkurës, gjë që mund të rezultojë në një ndjesi të ftohtë.

Një tjetër shkak i mundshëm është anemia, një gjendje e karakterizuar nga një numër i ulët i qelizave të kuqe të gjakut ose hemoglobina e pamjaftueshme. Anemia mund të çojë në qarkullim të dobët, duke ju bërë të ndiheni të ftohtë. Në mënyrë të ngjashme, hipotiroidizmi, një gjendje në të cilën gjëndra tiroide nuk prodhon mjaftueshëm hormone, gjithashtu mund të rezultojë në ndjenjën e të ftohtit për shkak të një metabolizmi të ngadalësuar.

Për më tepër, ndjenja e të ftohtit mund të jetë një simptomë e ankthit ose stresit. Kur jemi të shqetësuar ose të stresuar, trupi ynë lëshon hormonet e stresit që mund të ngushtojnë enët e gjakut dhe të zvogëlojnë rrjedhjen e gjakut në ekstremitete, duke çuar në një ndjesi të ftohtësisë.

FAQs

Pyetje: A mund të më bëjnë të ftohtit disa ilaçe?

Përgjigje: Po, medikamente të caktuara si beta-bllokuesit dhe antihistaminet mund të shkaktojnë vazokonstriksion, duke çuar në një ndjenjë ftohjeje.

Pyetje: A është ndjenja e të ftohtit një shenjë e një gjendjeje të rëndë shëndetësore?

Përgjigje: Ndjenja e të ftohtit vetëm zakonisht nuk është shkak për shqetësim. Megjithatë, nëse shoqërohet me simptoma të tjera ose vazhdon për një periudhë të gjatë, këshillohet që të konsultoheni me një profesionist të kujdesit shëndetësor.

Pyetje: Si mund ta lehtësoj ndjenjën e ftohtësisë?

Përgjigje: Veshja ngrohtësisht, qëndrimi në një mjedis të rehatshëm me temperaturë dhe përfshirja në aktivitet fizik mund të ndihmojë në zbutjen e ndjesisë së ftohtësisë.

Përfundim

Ndjenja e të ftohtit pa ethe mund t'i atribuohet faktorëve të ndryshëm, duke përfshirë ekspozimin ndaj temperaturave të ftohta, aneminë, hipotiroidizmin dhe stresin. Kuptimi i shkaqeve themelore mund t'ju ndihmojë të trajtoni problemin në mënyrë të përshtatshme. Nëse keni shqetësime ose ndjenja e të ftohtit vazhdon, rekomandohet gjithmonë të kërkoni këshilla mjekësore për të përjashtuar ndonjë gjendje shëndetësore themelore.