Pse nuk mund t'i fshij përgjithmonë aplikacionet nga iPhone?

Në botën e telefonave inteligjentë, iPhone është bërë padyshim një simbol i inovacionit dhe komoditetit. Me dizajnin e tij elegant dhe ndërfaqen miqësore për përdoruesit, ai ka rrëmbyer zemrat e miliona njerëzve në mbarë globin. Megjithatë, ekziston një aspekt i iPhone që ka lënë shumë përdorues të kruajnë kokën – pamundësia për të fshirë përgjithmonë aplikacionet.

Kur fshini një aplikacion nga iPhone juaj, mund të duket sikur është zhdukur përgjithmonë. Por në realitet, nuk fshihet plotësisht nga pajisja juaj. Në vend të kësaj, ai thjesht fshihet nga pamja dhe zhvendoset në seksionin "Biblioteka e aplikacioneve" ose "Blerë" të pajisjes tuaj. Kjo do të thotë që aplikacioni po zë ende hapësirë ​​të vlefshme ruajtjeje në iPhone tuaj, edhe nëse nuk e përdorni më.

Pra, pse nuk mund t'i fshini përgjithmonë aplikacionet nga iPhone juaj? Përgjigja qëndron në filozofinë e dizajnit të Apple. Apple beson që t'u japë përdoruesve mundësinë për të riinstaluar lehtësisht aplikacionet që kanë shkarkuar më parë pa pasur nevojë të kalojnë përsëri në App Store. Duke mbajtur një regjistrim të aplikacioneve tuaja të shkarkuara, Apple siguron që ju të mund t'i qaseni shpejt ato sa herë që ju nevojiten.

FAQ:

Pyetje: A mund t'i fshij përgjithmonë aplikacionet nga iPhone im?

Përgjigje: Ndërsa nuk mund t'i fshini përgjithmonë aplikacionet nga iPhone juaj, mund t'i fshehni nga pamja dhe t'i hiqni nga ekrani bazë.

Pyetje: A do të zënë ende aplikacionet e fshehura hapësirën e ruajtjes në iPhone tim?

Përgjigje: Po, aplikacionet e fshehura do të zënë ende hapësirën e ruajtjes në iPhone tuaj. Megjithatë, ato nuk do të jenë të dukshme në ekranin tuaj bazë.

Pyetje: A mund t'i heq plotësisht aplikacionet nga iPhone?

Përgjigje: Po, mund t'i hiqni plotësisht aplikacionet nga iPhone duke e rikthyer pajisjen në cilësimet e fabrikës. Megjithatë, kjo do të fshijë të gjitha të dhënat në pajisjen tuaj, prandaj sigurohuni që të rezervoni informacionin tuaj të rëndësishëm përpara se të vazhdoni.

Ndërsa pamundësia për të fshirë përgjithmonë aplikacionet nga iPhone juaj mund të jetë zhgënjyese për disa përdorues, është e rëndësishme të kuptoni arsyetimin e Apple pas kësaj zgjedhjeje dizajni. Duke mbajtur një regjistër të aplikacioneve tuaja të shkarkuara, Apple synon të ofrojë një përvojë të pandërprerë të përdoruesit dhe të sigurojë që ju të mund të përdorni lehtësisht aplikacionet tuaja të preferuara sa herë që ju nevojiten. Kështu që, herën tjetër kur e gjeni veten të pyesni veten pse nuk mund t'i fshini përgjithmonë aplikacionet nga iPhone juaj, mbani mend se e gjitha është pjesë e planit të madh të Apple për t'jua bërë jetën më të lehtë.