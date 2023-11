By

Kush ishte i pari Sams apo Costco?

Në botën e klubeve të magazinës, dy gjigantë qëndrojnë lart: Sam's Club dhe Costco. Këta gjigantë të shitjes me pakicë janë bërë sinonim i blerjeve me shumicë, duke u ofruar klientëve mundësinë për të blerë në sasi të mëdha me çmime të zbritura. Por kush ishte i pari që i hapi rrugën këtij revolucioni të blerjeve?

Sam's Club, një divizion i Walmart, u themelua në vitin 1983. Mendimi i themeluesit të Walmart, Sam Walton, Sam's Club u krijua për t'u kujdesur për pronarët e bizneseve të vogla dhe individët që kërkojnë të kursejnë para duke blerë artikuj me shumicë. Me modelin e tij të bazuar në anëtarësi, Sam's Club shpejt fitoi popullaritet dhe u bë një emër i njohur.

Nga ana tjetër, Costco, e themeluar gjithashtu në vitin 1983, ka një histori paksa të ndryshme origjine. I njohur fillimisht si Price Club, ishte ideja e Sol Price, një pionier në industrinë e shitjes me pakicë. Price Club synoi t'u sigurojë bizneseve të vogla akses në mallra të përballueshme. Në vitin 1993, Price Club u bashkua me Costco dhe kompania miratoi emrin e Korporatës me Shumicë Costco që ne njohim sot.

Pra, kush ishte i pari? Teknikisht, Sam's Club dhe Costco u themeluan në të njëjtin vit. Megjithatë, Sam's Club hapi klubin e tij të parë të magazinës disa muaj përpara Price Club, duke i dhënë asaj një avantazh të lehtë për sa i përket të qenit i pari që doli në treg.

FAQ:

Pyetje: Çfarë është një klub magazine?

Përgjigje: Një klub magazine është një lloj dyqani me pakicë që u ofron klientëve mundësinë për të blerë artikuj me shumicë me çmime të zbritura. Këto dyqane zakonisht kërkojnë një anëtarësim për të hyrë në produktet dhe shërbimet e tyre.

Pyetje: Cili është modeli i bazuar në anëtarësim?

Përgjigje: Modeli i bazuar në anëtarësim është një strategji biznesi ku klientët paguajnë një tarifë për t'u bërë anëtarë të një dyqani ose organizate të caktuar. Në këmbim, anëtarët fitojnë akses në produkte, shërbime dhe zbritje ekskluzive.

Pyetje: A janë Sam's Club dhe Costco klubet e vetme të magazinës?

Përgjigje: Ndërsa Sam's Club dhe Costco janë klubet më të njohura të magazinës, ka lojtarë të tjerë në treg, të tilla si Klubi i Shumicës i BJ dhe klube të ndryshme rajonale të magazinës.

Si përfundim, si Sam's Club ashtu edhe Costco luajtën role kryesore në revolucionarizimin e mënyrës se si njerëzit blejnë duke prezantuar konceptin e klubeve të magazinës. Ndërsa Sam's Club hapi dyert e tij disa muaj përpara Price Club, të dyja kompanitë kanë pasur një ndikim të rëndësishëm në industrinë e shitjes me pakicë dhe vazhdojnë të lulëzojnë sot. Pavarësisht nëse jeni një anëtar besnik i Sam's Club ose një blerës i përkushtuar i Costco-s, nuk mund të mohohet ndikimi që këto klube magazine kanë pasur në mënyrën se si ne bëjmë blerje.