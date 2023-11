By

Kush e zotëron ende Walmart?

Në peizazhin gjithnjë në zhvillim të gjigantëve të shitjes me pakicë, Walmart ka mbetur një forcë dominuese për dekada. Me rrjetin e saj të gjerë të dyqaneve dhe praninë në internet, kompania është bërë sinonim i blerjeve të përballueshme. Por kush e zotëron saktësisht këtë gjigant të shitjes me pakicë?

Walmart është një kompani e tregtuar publikisht, që do të thotë se pronësia e saj shpërndahet midis aksionarëve të shumtë që mbajnë aksione të aksioneve të kompanisë. Sipas të dhënave më të fundit të disponueshme, familja Walton, pasardhës të themeluesit të Walmart, Sam Walton, zotëron ende një pjesë të konsiderueshme të kompanisë. Në fakt, ato konsiderohen si një nga familjet më të pasura në botë për shkak të pronave të tyre Walmart.

Pronësia e familjes Walton është kryesisht përmes Walton Enterprises LLC, një ent në pronësi të familjes që menaxhon aksionet e tyre Walmart. Ndërsa përqindja e saktë e pronësisë së tyre nuk është bërë publike, vlerësohet të jetë rreth 50%. Kjo u jep atyre ndikim të konsiderueshëm mbi drejtimin e kompanisë dhe proceset e vendimmarrjes.

FAQ:

Pyetje: Çfarë është një kompani e tregtuar publike?

Përgjigje: Një shoqëri e tregtuar publikisht është ajo pronësia e së cilës është e ndarë në aksione të aksioneve që mund të blihen dhe shiten nga publiku i gjerë në bursat.

Pyetje: Kush është familja Walton?

Përgjigje: Familja Walton është familja e themeluesit të Walmart, Sam Walton. Ata kanë luajtur një rol të rëndësishëm në rritjen dhe suksesin e kompanisë dhe vazhdojnë të jenë palët kryesore të interesit.

Pyetje: Si ndikojnë Waltons në Walmart?

Përgjigje: Me aksionet e tyre të konsiderueshme të pronësisë, familja Walton ka ndikim të rëndësishëm mbi vendimet strategjike, emërimet në bordin dhe drejtimin e përgjithshëm të Walmart.

Ndërsa familja Walton mban një aksion të konsiderueshëm pronësie, është e rëndësishme të theksohet se pronësia e Walmart nuk kufizohet vetëm tek ata. Pjesa e mbetur e pronësisë shpërndahet ndërmjet investitorëve institucionalë, fondeve të përbashkëta dhe aksionarëve individualë. Kjo strukturë e larmishme e pronësisë siguron që Walmart të jetë përgjegjës ndaj një game të gjerë palësh të interesuara.

Si përfundim, familja Walton ende mban një aksion të konsiderueshëm pronësor në Walmart, por pronësia e kompanisë shpërndahet midis aksionerëve të ndryshëm. Ndërsa peizazhi i shitjes me pakicë vazhdon të evoluojë, do të jetë interesante të shihet se si Walmart përshtatet dhe lulëzon nën pronësinë kolektive të aksionarëve të saj.