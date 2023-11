By

Kush zotëron pjesën më të madhe të Walmart?

Në botën e shitjes me pakicë, Walmart qëndron si një gjigant, duke dominuar tregun me rrjetin e saj të gjerë të dyqaneve dhe praninë në internet. Por a keni menduar ndonjëherë se kush e zotëron këtë gjigant të shitjes me pakicë? Le të thellohemi në strukturën e pronësisë së Walmart dhe të zbulojmë lojtarët kryesorë që qëndrojnë pas suksesit të tij.

Familja Walton: Pronësia e shumicës së Walmart është në duart e familjes Walton, pasardhës të themeluesit të Walmart, Sam Walton. Që nga viti 2021, familja Walton zotëron kolektivisht rreth 50% të aksioneve të Walmart. Kjo i bën ata familjen më të pasur në Shtetet e Bashkuara dhe një nga më të pasurat në botë. Pasuria e familjes rrjedh kryesisht nga aksionet e tyre të pronësisë në Walmart.

Aksionarët e tjerë: Ndërsa familja Walton mban aksionet më të mëdha, ka shumë aksionarë të tjerë që zotërojnë një pjesë të Walmart. Këtu përfshihen investitorët institucionalë, si fondet e përbashkëta, fondet e pensioneve dhe firmat e tjera të investimeve. Për më tepër, investitorët individualë gjithashtu mund të zotërojnë aksione të Walmart përmes tregut të aksioneve.

FAQ:

Pyetje: Çfarë është një aksioner?

A: Një aksioner është një individ ose ent që zotëron aksione ose aksione në një kompani. Aksionarët kanë një interes financiar në kompani dhe mund të marrin dividentë ose të kenë të drejtë vote.

Pyetje: Si përfitojnë aksionarët nga zotërimi i aksioneve?

A: Aksionarët mund të përfitojnë nga zotërimi i aksioneve nëpërmjet dividentëve, të cilët janë një pjesë e fitimeve të kompanisë që u shpërndahen aksionarëve. Ata gjithashtu mund të përfitojnë nga vlerësimi i kapitalit nëse vlera e aksioneve rritet me kalimin e kohës.

Pyetje: A mund të blejë dikush aksione të Walmart?

Përgjigje: Po, çdokush mund të blejë aksione të Walmart përmes një llogarie brokerimi. Aksionet tregtohen në bursat, siç është Bursa e Nju Jorkut, nën simbolin "WMT".

Si përfundim, pronësia e shumicës së Walmart mbahet nga familja Walton, e cila zotëron kolektivisht rreth 50% të aksioneve të kompanisë. Aksionarë të tjerë, duke përfshirë investitorë institucionalë dhe individualë, kanë gjithashtu një aksion në gjigantin e shitjes me pakicë. Kjo strukturë pronësie ka luajtur një rol të rëndësishëm në rritjen dhe suksesin e Walmart ndër vite.