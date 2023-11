By

Kush e zotëron Costco tani?

Në botën e gjigantëve të shitjes me pakicë, Costco Wholesale Corporation padyshim ka bërë një emër për vete. E njohur për magazinat e saj masive dhe modelin e blerjes me shumicë, Costco është bërë një destinacion i preferuar për miliona blerës në mbarë botën. Por kush e zotëron saktësisht këtë central elektrik me pakicë?

Deri më tani, aksionerët më të mëdhenj të Costco janë investitorët e saj institucionalë. Këto përfshijnë fondet e përbashkëta, fondet e pensioneve dhe firmat e tjera të investimeve. Aksionari më i madh institucional i kompanisë është The Vanguard Group, i cili zotëron rreth 8% të aksioneve të papaguara të Costco. Investitorë të tjerë të mëdhenj institucionalë përfshijnë BlackRock, State Street Corporation dhe Fidelity Investments.

Megjithatë, është e rëndësishme të theksohet se Costco është një kompani e tregtuar publikisht, që do të thotë se pronësia e saj shpërndahet midis investitorëve të shumtë individualë dhe institucionalë që mbajnë aksione të aksioneve të kompanisë. Kjo i lejon kujtdo që ka mjetet për të investuar për t'u bërë pronar i pjesshëm i Costco.

FAQ:

Pyetje: Çfarë do të thotë që një kompani të tregtohet publikisht?

Përgjigje: Kur një kompani tregtohet publikisht, do të thotë që aksionet e saj janë të disponueshme për blerje nga publiku i gjerë në bursat. Kjo i lejon individët dhe investitorët institucionalë të blejnë dhe shesin aksione, duke u bërë pronarë të pjesshëm të kompanisë.

Pyetje: A ka ndonjë anëtarë ose familje themeluese që zotërojnë ende një pjesë të konsiderueshme të Costco?

Përgjigje: Jo, nuk ka anëtarë ose familje themeluese që aktualisht zotërojnë një pjesë të konsiderueshme të Costco. Kompania ka kaluar në një korporatë të tregtuar publikisht dhe tani pronësia shpërndahet midis aksionarëve të ndryshëm.

Pyetje: A mund të ndryshojë pronësia e Costco me kalimin e kohës?

Përgjigje: Po, pronësia e Costco mund të ndryshojë me kalimin e kohës pasi aksionet blihen dhe shiten në bursë. Investitorët mund të rrisin ose ulin zotërimet e tyre, duke ndryshuar potencialisht strukturën e pronësisë së kompanisë.

Si përfundim, ndërsa Costco është në pronësi të një grupi të ndryshëm investitorësh individualë dhe institucionalë, aksionerët e saj më të mëdhenj janë aktualisht investitorë institucionalë si The Vanguard Group. Si një kompani e tregtuar publikisht, pronësia mund të luhatet, por kompania mbetet një gjigant i shitjes me pakicë me një bazë të gjerë aksionerësh.