Kush është motra e pronarit të Walmart?

Në botën e shitjes me pakicë, Walmart qëndron si një gjigant, duke dominuar industrinë me rrjetin e saj të gjerë të dyqaneve dhe praninë globale. E themeluar nga Sam Walton në vitin 1962, gjigandi i shitjes me pakicë është bërë një emër i njohur, duke ofruar një gamë të gjerë produktesh me çmime të përballueshme. Por a keni menduar ndonjëherë për familjen që qëndron pas kësaj perandorie me pakicë? Kush është motra e pronarit të Walmart?

Motra e pronarit të Walmart është Alice Walton. E lindur më 7 tetor 1949, Alice është vajza e vetme e Sam Walton dhe Helen Walton. Ajo është motra më e vogël e familjes Walton, e cila përfshin vëllezërit e saj Rob, Jim dhe John. Ndërsa vëllezërit e saj kanë luajtur role të rëndësishme në zhvillimin dhe zgjerimin e Walmart, Alice ka lënë gjurmën e saj në botën e artit.

Alice Walton është një koleksioniste arti dhe filantropiste. Ajo ka një pasion të thellë për artin dhe ka përdorur pasurinë e saj për të ndërtuar një koleksion mbresëlënës ndër vite. Në vitin 2011, ajo hapi Muzeun Crystal Bridges të Artit Amerikan në Bentonville, Arkansas. Muzeu shfaq një gamë të gjerë veprash arti amerikane, duke përfshirë pjesë nga artistë të njohur si Andy Warhol dhe Norman Rockwell.

FAQ:

Pyetje: Si u përfshi Alice Walton në art?

Përgjigje: Alice Walton zhvilloi një interes për artin në moshë të re. Ajo studioi histori arti në kolegj dhe ka mbledhur vepra arti për disa dekada.

Pyetje: Çfarë është Muzeu Crystal Bridges i Artit Amerikan?

Përgjigje: Muzeu Crystal Bridges i Artit Amerikan është një muze i themeluar nga Alice Walton. Ajo strehon një koleksion të veprave të artit amerikan dhe ndodhet në Bentonville, Arkansas.

Pyetje: Sa është vlera neto e Alice Walton?

Përgjigje: Që nga viti 2021, pasuria neto e Alice Walton vlerësohet të jetë rreth 70 miliardë dollarë, duke e bërë atë një nga gratë më të pasura në botë.

Pyetje: A ka Alice Walton ndonjë përfshirje në Walmart?

Përgjigje: Ndërsa Alice Walton është një anëtare e familjes Walton, ajo nuk është e përfshirë në mënyrë aktive në operacionet e përditshme të Walmart. Fokusi i saj është kryesisht në koleksionin e saj të artit dhe përpjekjet filantropike.

Si përfundim, Alice Walton, motra e pronarit të Walmart, ka bërë emër në botën e artit. Ndërsa vëllezërit e saj kanë luajtur një rol të rëndësishëm në suksesin e Walmart, Alice ka ndjekur pasionin e saj për artin dhe ka krijuar një koleksion të jashtëzakonshëm. Nëpërmjet filantropisë së saj dhe themelimit të Muzeut të Urave të Kristalta, ajo ka bërë një ndikim të qëndrueshëm në komunitetin e artit.