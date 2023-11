By

Kush është pronari kryesor i Walmart?

Në botën e shitjes me pakicë, Walmart qëndron si një gjigant, me rrjetin e saj të gjerë të dyqaneve dhe praninë në internet. Por a keni menduar ndonjëherë se kush i mban frenat e këtij gjiganti të shitjes me pakicë? Pronari kryesor i Walmart është familja Walton, një nga familjet më të pasura në botë.

Familja Walton, e udhëhequr nga i ndjeri Sam Walton, themeloi Walmart në 1962. Sot, pronësia e familjes është e shpërndarë në disa anëtarë, duke përfshirë tre fëmijët e Sam Walton: Rob, Jim dhe Alice. Pronësia e familjes është kryesisht përmes zotërimeve të tyre në Walton Enterprises, një kompani në pronësi familjare që menaxhon pasurinë e tyre dhe kontrollon shumicën e aksioneve të Walmart.

Walmart është një kompani e tregtuar publikisht, që do të thotë se aksionet e kompanisë janë të disponueshme për blerje në bursë. Megjithatë, pronësia e familjes Walton e Walmart është e rëndësishme, me aksionet e tyre të kombinuara që vlerësohet të jetë rreth 50% e aksioneve të kompanisë. Kjo i bën ata aksionarët më të mëdhenj dhe u jep atyre ndikim të konsiderueshëm në drejtimin dhe vendimmarrjen e kompanisë.

FAQ:

Pyetje: Si e mblodhi pasurinë familja Walton?

Përgjigje: Pasuria e familjes Walton vjen kryesisht nga pronësia e Walmart. Ndërsa kompania u rrit dhe u zgjerua, kështu u rrit edhe pasuria e tyre. Suksesi i Walmart i lejoi familjes të grumbullonte pasuri të konsiderueshme gjatë viteve.

Pyetje: A ka ndonjë aksioner tjetër kryesor në Walmart?

Përgjigje: Ndërsa familja Walton mban shumicën e aksioneve të Walmart, ka aksionarë të tjerë institucionalë dhe individualë që zotërojnë pjesë më të vogla të kompanisë. Këto përfshijnë fondet e përbashkëta, fondet e pensioneve dhe investitorët individualë.

Pyetje: A ka familja Walton ndonjë përfshirje në operacionet e Walmart?

Përgjigje: Ndërsa familja Walton nuk ka përfshirje të drejtpërdrejtë në operacionet e përditshme, ato luajnë një rol të rëndësishëm në formësimin e strategjisë dhe vendimmarrjes afatgjatë të kompanisë përmes pronësisë dhe ndikimit të tyre si aksionarë kryesorë.

Pyetje: Si ndikon pronësia e familjes Walton në Walmart?

Përgjigje: Pronësia e familjes Walton u jep atyre ndikim të konsiderueshëm mbi politikat, strategjitë dhe drejtimin e përgjithshëm të Walmart. Vizioni i tyre afatgjatë për kompaninë dhe përkushtimi i tyre për suksesin e saj kanë luajtur një rol vendimtar në formimin e Walmart në gjigantin e shitjes me pakicë që është sot.

Si përfundim, pronari kryesor i Walmart është familja Walton, të cilët kolektivisht mbajnë një aksion të rëndësishëm në kompani. Pronësia dhe ndikimi i tyre kanë qenë të rëndësishëm në rritjen dhe suksesin e Walmart gjatë viteve.