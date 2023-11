Kush është pronari i vajzës së Walmart?

Në botën e shitjes me pakicë, Walmart është një emër i njohur. Me rrjetin e saj të gjerë të dyqaneve dhe ofertat e gjera të produkteve, kompania është bërë një gjigant global i shitjes me pakicë. E themeluar nga Sam Walton në 1962, Walmart që atëherë është kaluar përmes familjes, me pronësinë që tani banon me pasardhësit e tij. Një nga figurat e shquara në këtë prejardhje është Alice Walton, vajza e themeluesit të Walmart.

Alice Walton, e lindur më 7 tetor 1949, është një trashëgimtare dhe filantropiste amerikane. Ajo është vajza e vetme e Sam Walton dhe Helen Walton. Që nga viti 2021, Alice Walton konsiderohet si një nga gratë më të pasura në botë, me një pasuri neto prej mbi 60 miliardë dollarë. Pasuria e saj rrjedh kryesisht nga aksionet e saj të pronësisë në Walmart, duke e bërë atë një nga aksioneret kryesore të kompanisë.

FAQ:

Pyetje: Si u bë Alice Walton pronare e Walmart?

A: Alice Walton trashëgoi aksionet e saj të pronësisë në Walmart nga babai i saj, Sam Walton, i cili themeloi kompaninë. Si anëtare e familjes Walton, ajo mori një pjesë të pronësisë së familjes kur babai i saj vdiq.

Pyetje: Cili është roli i Alice Walton në Walmart?

Përgjigje: Ndërsa Alice Walton është një aksionere kryesore në Walmart, ajo nuk mban një pozicion ekzekutiv brenda kompanisë. Përfshirja e saj kryesisht sillet rreth aksioneve të saj të pronësisë dhe ndikimit që ajo mund të ketë si aksionere kryesore.

Pyetje: A ka anëtarë të tjerë të familjes Walton që zotërojnë Walmart?

Përgjigje: Po, Alice Walton nuk është e vetmja anëtare e familjes Walton me pronësi në Walmart. Vëllezërit e saj, Rob Walton dhe Jim Walton, kanë gjithashtu aksione të rëndësishme në kompani. Familja Walton, në tërësi, mbetet një nga familjet më të pasura në botë për shkak të pronësisë së tyre mbi Walmart.

Pyetje: Për çfarë njihet Alice Walton përveç pronës së saj në Walmart?

A: Alice Walton njihet gjithashtu për përpjekjet e saj filantropike. Ajo ka themeluar Muzeun Crystal Bridges të Artit Amerikan në Bentonville, Arkansas, i cili strehon një koleksion të madh të veprave të artit amerikan. Gjithashtu, ajo mbështet aktivisht kauza dhe iniciativa të ndryshme bamirësie.

Si vajza e themeluesit të Walmart, Alice Walton mban një pozicion të rëndësishëm brenda strukturës së pronësisë së kompanisë. Pasuria dhe ndikimi i saj shtrihen përtej industrisë së shitjes me pakicë, duke e bërë atë një figurë të spikatur si në biznes ashtu edhe në filantropi.