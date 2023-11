By

Kush është numri 1: Walmart apo Amazon?

Në betejën për epërsinë e shitjes me pakicë, dy gjigantë janë shfaqur si kryesues: Walmart dhe Amazon. Të dyja kompanitë kanë revolucionarizuar mënyrën se si ne bëjmë blerje, por kush e mban me të vërtetë titullin numër një? Le të thellohemi në detaje dhe të krahasojmë këto centrale me pakicë.

Walmart: E themeluar në vitin 1962 nga Sam Walton, Walmart është bërë një emër i njohur në të gjithë Shtetet e Bashkuara dhe më gjerë. Me rrjetin e saj të gjerë të dyqaneve fizike, Walmart ka qenë prej kohësh i njohur për çmimet e tij të ulëta dhe gamën e gjerë të produkteve. Ai krenohet me mbi 11,000 dyqane në 27 vende, duke e bërë atë shitësin më të madh me pakicë në botë.

Amazon: E lançuar në vitin 1994 nga Jeff Bezos, Amazon filloi si një librari në internet dhe që atëherë ka evoluar në një gjigant global të tregtisë elektronike. Me përzgjedhjen e madhe të produkteve, çmimet konkurruese dhe opsionet e përshtatshme të dërgesës, Amazon ka transformuar mënyrën se si njerëzit blejnë. Ai është zgjeruar gjithashtu në sektorë të tjerë të ndryshëm, duke përfshirë kompjuterin cloud dhe argëtimin, duke e bërë atë një fuqi të larmishme teknologjike.

Krahasimi i gjigantëve: Ndërsa Walmart dhe Amazon janë gjigantë të shitjes me pakicë, ata kanë forca dhe strategji të ndryshme. Dyqanet fizike të Walmart i japin atij një avantazh për sa i përket aksesit të klientit dhe disponueshmërisë së menjëhershme të produktit. Nga ana tjetër, platforma online e Amazon ofron komoditet dhe një përzgjedhje në dukje të pafundme produktesh.

Dominimi i tregut: Për sa i përket të ardhurave, Walmart ende mban vendin e parë. Në vitin 2020, Walmart raportoi të ardhura prej 559 miliardë dollarë, ndërsa Amazon raportoi 386 miliardë dollarë. Megjithatë, kur bëhet fjalë për kapitalizimin e tregut, Amazon merr drejtimin. Që nga viti 2021, kapitali i tregut të Amazon është mbi 1.7 trilion dollarë, duke tejkaluar 409 miliardë dollarë të Walmart.

FAQ:

Pyetje: Çfarë janë të ardhurat?

Përgjigje: Të ardhurat i referohen shumës totale të parave që një kompani gjeneron nga aktivitetet e saj të biznesit, të tilla si shitjet e produkteve ose shërbimeve.

Pyetje: Çfarë është kapitalizimi i tregut?

Përgjigje: Kapitalizimi i tregut, ose kapitali i tregut, është vlera totale e aksioneve të papaguara të një kompanie. Ai llogaritet duke shumëzuar çmimin aktual të aksioneve me numrin e aksioneve në qarkullim.

Pyetje: A mundet Walmart të konkurrojë me Amazon në internet?

Përgjigje: Walmart ka bërë investime të rëndësishme në aftësitë e saj të tregtisë elektronike për të konkurruar me Amazon në internet. Ajo ka zgjeruar tregun e saj në internet, ka përmirësuar faqen e saj të internetit dhe ka përmirësuar shërbimet e saj të shpërndarjes për të tërhequr më shumë blerës online.

Si përfundim, ndërsa Walmart mbetet lider i të ardhurave, kapitalizimi i tregut dhe dominimi i Amazon në hapësirën e shitjes me pakicë në internet nuk mund të injorohet. Të dyja kompanitë kanë pikat e forta dhe strategjitë e tyre unike, dhe beteja për supremacinë e shitjes me pakicë vazhdon të shpaloset.