Cili është më i pasur Walmart apo Apple?

Në botën e biznesit, pyetja se kush e mban titullin për kompaninë më të pasur shpesh ngjall kuriozitet dhe debat. Dy pretendentë të shquar në këtë garë janë Walmart dhe Apple. Të dyja kompanitë kanë pasur një ndikim të rëndësishëm në tregun global, por cila prej tyre mund të marrë kurorën e të qenit më e pasura? Le të thellohemi në numrat dhe të zbulojmë.

Walmart: E themeluar në vitin 1962 nga Sam Walton, Walmart është një korporatë shumëkombëshe me pakicë me seli në Bentonville, Arkansas. Ajo operon një zinxhir hipermarketesh, magazinash me zbritje dhe dyqane ushqimore. Walmart është i njohur për çmimet e tij të ulëta dhe përzgjedhjen e gjerë të produkteve, duke e bërë atë një destinacion të preferuar për miliona blerës në mbarë botën.

Apple: E themeluar në vitin 1976 nga Steve Jobs, Steve Wozniak dhe Ronald Wayne, Apple Inc. është një kompani teknologjike me qendër në Cupertino, Kaliforni. Ai projekton, prodhon dhe shet elektronikë të konsumit, softuer kompjuterik dhe shërbime online. Apple është i njohur për produktet e tij inovative, duke përfshirë iPhone, iPad, Mac dhe Apple Watch, të cilat kanë revolucionarizuar industrinë e teknologjisë.

Krahasimi financiar: Kur bëhet fjalë për vlerësimin e pasurisë së një kompanie, një nga metrikat kryesore është kapitalizimi i tregut, i cili llogaritet duke shumëzuar numrin e aksioneve në qarkullim me çmimin aktual të aksioneve. Sipas të dhënave të fundit, Apple mban kurorën si kompania më e pasur me një kapitalizim tregu prej mbi 2 trilion dollarë. Walmart, nga ana tjetër, krenohet me një kapitalizim tregu prej rreth 400 miliardë dollarë. Ky ndryshim domethënës e vendos Apple përpara Walmart për sa i përket pasurisë së përgjithshme.

FAQ:

Pyetje: Çfarë është kapitalizimi i tregut?

Përgjigje: Kapitalizimi i tregut i referohet vlerës totale të aksioneve të papaguara të një kompanie. Ai llogaritet duke shumëzuar çmimin aktual të aksioneve me numrin e aksioneve.

Pyetje: A tregon kapitalizimi i tregut përfitueshmërinë e një kompanie?

Përgjigje: Jo, kapitalizimi i tregut është një masë e vlerës totale të një kompanie në bursë. Ai nuk pasqyron drejtpërdrejt përfitimin, pasi mund të ndikohet nga faktorë të ndryshëm si ndjenja e investitorëve dhe kushtet e tregut.

Pyetje: A ka ndonjë faktor tjetër për t'u marrë parasysh gjatë përcaktimit të pasurisë së një kompanie?

Përgjigje: Ndërsa kapitalizimi i tregut është një tregues i rëndësishëm, faktorë të tjerë si të ardhurat, fitimi dhe aktivet kontribuojnë gjithashtu në pasurinë e përgjithshme të një kompanie. Këta faktorë ofrojnë një kuptim më të plotë të gjendjes financiare të një kompanie.

Si përfundim, Apple aktualisht mban titullin për kompaninë më të pasur, duke kaluar Walmart me një diferencë të konsiderueshme për sa i përket kapitalizimit të tregut. Megjithatë, është e rëndësishme të theksohet se pozicioni financiar mund të luhatet me kalimin e kohës, dhe faktorë të tjerë duhet të merren parasysh gjithashtu kur vlerësohet pasuria e një kompanie.