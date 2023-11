Cili është Walmart më i vjetër apo Sam's Club?

Në botën e gjigantëve të shitjes me pakicë, Walmart dhe Sam's Club janë bërë emra të njohur, duke ofruar një gamë të gjerë produktesh me çmime të përballueshme. Por a keni menduar ndonjëherë se cili nga këta dy gjigantë të shitjes me pakicë doli i pari? Le të gërmojmë në historinë e këtyre gjigantëve të shitjes me pakicë për të zbuluar.

Walmart: E themeluar në vitin 1962 nga Sam Walton, Walmart filloi si një dyqan i vogël zbritje në Rogers, Arkansas. Me një vizion për të ofruar produkte të përballueshme për klientët, Walmart zgjeroi shpejt operacionet e saj në të gjithë Shtetet e Bashkuara. Sot, ajo është bërë shitësi më i madh në botë, me mijëra dyqane në mbarë botën.

Klubi i Sam: Në vitin 1983, Sam Walton vendosi të hynte në tregun e shitjes me shumicë dhe hapi klubin e parë Sam në Midwest City, Oklahoma. Sam's Club synonte të kujdesej për bizneset e vogla dhe klientët individualë që dëshironin të blinin me shumicë. Ai ofroi një model të bazuar në anëtarësim, duke ofruar akses në një gamë të gjerë produktesh me çmime me shumicë.

Pra, cili është më i vjetër?

Walmart është më i vjetër se Sam's Club. Walmart u themelua në vitin 1962, ndërsa Sam's Club u krijua në 1983, më shumë se dy dekada më vonë. Megjithatë, është e rëndësishme të theksohet se të dy Walmart dhe Sam's Club janë pjesë e së njëjtës perandori të shitjes me pakicë, pasi Sam Walton themeloi të dyja kompanitë.

FAQ:

Pyetje: Çfarë është një dyqan me zbritje?

Përgjigje: Një dyqan me zbritje është një ndërmarrje me pakicë që ofron produkte me çmime më të ulëta se dyqanet tradicionale të shitjes me pakicë. Këto dyqane shpesh fokusohen në ofrimin e vlerës për para duke ofruar zbritje dhe oferta për të tërhequr klientët.

Pyetje: Çfarë është një treg me shumicë?

A: Një treg me shumicë është një vend ku mallrat u shiten në sasi të mëdha shitësve me pakicë, bizneseve ose individëve që blejnë me shumicë. Tregjet me shumicë zakonisht ofrojnë çmime më të ulëta për njësi në krahasim me dyqanet me pakicë.

Pyetje: A mund të blejë dikush në Sam's Club?

Përgjigje: Ndërsa Sam's Club ka për qëllim kryesisht bizneset e vogla, ai është i hapur për këdo që ka një anëtarësim. Individët mund të blejnë një anëtarësim për të fituar akses në gamën e gjerë të produkteve të disponueshme me çmime me shumicë.

Si përfundim, Walmart është më i vjetri nga dy gjigantët e shitjes me pakicë, i themeluar në vitin 1962. Sam's Club, nga ana tjetër, u krijua në 1983 si një klub me shumicë që u ofron bizneseve dhe individëve që dëshironin të blinin me shumicë. Të dy Walmart dhe Sam's Club vazhdojnë të lulëzojnë, duke u ofruar klientëve produkte të përballueshme dhe një shumëllojshmëri të gjerë zgjedhjesh.