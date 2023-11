Beteja fillon në fermën e Finnegan: çerekfinalet më të forta familjare të Irlandës

Përgatituni për një përballje të mbushur me adrenalinë ndërsa çerekfinalet e Familjes më të Fitueshme të Irlandës fillojnë në një vend të ri dhe emocionues - Ferma e vendosur në luginën piktoreske Boyne të Co Meath. Kjo fermë e gjeneratës së pestë me patate jo vetëm që do të sigurojë një sfond unik për konkurrencën e ashpër, por gjithashtu do të testojë aftësitë fizike dhe mendore të katër familjeve të mbetura që konkurrojnë për një vend të lakmuar në gjysmëfinale.

Nga Tipperary, kemi familjen Byrnes, të njohur për aftësitë e tyre mbresëlënëse atletike në garat e vrapimit në maratonë dhe të Ironman. Familja Bonnar nga Waterford, me humbjen e ngushtë të sezonit të kaluar që rëndon në mendjen e tyre, janë të vendosur të provojnë veten dhe të tregojnë potencialin e tyre të vërtetë. Ata i bashkohen familja Peters, gjithashtu nga Waterford, të etur për t'u rikthyer nga performanca e tyre dërrmuese në sezonin 10. Dhe së fundi, por jo më pak e rëndësishme, familja Murphy nga Carlow, të cilët nuk po lënë asnjë gur pa lëvizur në kërkimin e tyre për fitore, madje do të shkojnë në shtrirja e sakrifikimit të biskotave të tyre të dashura.

Me një gjuajtës fitues në All-Irlandë si pjesë e formacionit të tyre, Bonnarët janë të gatshëm të përballen me çdo sfidë ballë për ballë dhe të demonstrojnë aftësitë e tyre të jashtëzakonshme. Çdo familje është e përgatitur për të shtyrë kufijtë e saj, duke shfaqur pikat e forta të tyre individuale në aktivitete që variojnë nga kajaku deri te frisbi i fundit. Ky sezon premton të jetë i mbushur me emocione dhe adrenalinë, pasi këto familje të jashtëzakonshme shkojnë ballë për ballë në sfida të jashtëzakonshme fizike.

Pajtohu me RTÉ One dhe RTÉ Player të dielën, më 26 nëntor në orën 6:30 për të dëshmuar aksionin e zemrës dhe për të qenë pjesë e udhëtimit të paharrueshëm drejt kurorëzimit të Familjes më të Përshtatshme të Irlandës. Mos humbisni asnjë moment të vetëm të këtij sezoni emocionues, ku vendosmëria, pasioni dhe angazhimi i palëkundur bashkohen për të krijuar një përvojë të paharrueshme si për pjesëmarrësit ashtu edhe për shikuesit.

