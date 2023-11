Cili erdhi i pari Sams apo Walmart?

Në botën e gjigantëve të shitjes me pakicë, dallohen dy emra: Sam's Club dhe Walmart. Të dyja këto kompani janë bërë emra të njohur, duke ofruar një gamë të gjerë produktesh me çmime të përballueshme. Por cili doli i pari? Le të zhytemi në historinë e këtyre gjigantëve të shitjes me pakicë për të zbuluar.

Lindja e Klubit të Sam

Sam's Club, një klub magazinash me pakicë vetëm për anëtarësim, ka lindur në fakt përpara Walmart. Ajo u themelua nga Sam Walton në 1983, me hapjen e parë të dyqanit në Midwest City, Oklahoma. Sam's Club synonte t'u ofronte bizneseve të vogla dhe individëve mundësinë për të blerë produkte me shumicë me çmime të zbritura. Koncepti fitoi shpejt popullaritet dhe Sam's Club u zgjerua me shpejtësi në të gjithë Shtetet e Bashkuara.

Ngritja e Walmart

Walmart, nga ana tjetër, u themelua nga Sam Walton në vitin 1962. Dyqani i parë Walmart hapi dyert e tij në Rogers, Arkansas. Fillimisht, Walmart ishte një dyqan me zbritje që ofronte një shumëllojshmëri të gjerë produktesh me çmime të ulëta. Me kalimin e kohës, Walmart u rrit në gjigantin e shitjes me pakicë që njohim sot, me mijëra dyqane në mbarë botën.

Lidhja midis Sam's Club dhe Walmart

Ndërsa Sam's Club dhe Walmart janë entitete të veçanta, ata të dy janë pjesë e korporatës më të madhe Walmart Inc. Sam's Club operon si një degë e Walmart, duke ushqyer një segment specifik tregu me modelin e magazinës së tij të bazuar në anëtarësi. Kjo lidhje u lejon të dyja kompanive të përdorin burimet e tyre dhe t'u ofrojnë klientëve një gamë të larmishme produktesh dhe shërbimesh.

FAQ

Pyetje: A mund të blejë dikush në Sam's Club?

Përgjigje: Jo, Sam's Club është një klub vetëm për anëtarësim. Megjithatë, anëtarësimi është i hapur si për individët ashtu edhe për bizneset.

Pyetje: A janë Sam's Club dhe Walmart e njëjta kompani?

Përgjigje: Ndërsa ata të dy janë pjesë e Walmart Inc., Sam's Club dhe Walmart janë entitete të veçanta të shitjes me pakicë me operacionet e tyre të veçanta.

Pyetje: A mund ta përdor anëtarësimin tim në Walmart në Sam's Club?

Përgjigje: Jo, Walmart dhe Sam's Club kanë programe të veçanta anëtarësimi. Anëtarësimi në Walmart nuk jep akses në Sam's Club dhe anasjelltas.

Si përfundim, Sam's Club doli përpara Walmart, me themelimin e tij në 1983. Megjithatë, të dyja kompanitë janë rritur nën ombrellën e Walmart Inc., duke u ofruar klientëve një gamë të gjerë produktesh dhe shërbimesh. Pavarësisht nëse jeni duke kërkuar për blerje me shumicë ose gjëra thelbësore të përditshme, si Sam's Club ashtu edhe Walmart janë bërë destinacione të preferuara për miliona blerës në mbarë botën.