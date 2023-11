Cili erdhi i pari Sams apo Costco?

Cila erdhi e para: Sam's apo Costco?

Në botën e blerjeve me shumicë, dy gjigantë janë shfaqur si liderë: Sam's Club dhe Costco. Këto klube magazinash të bazuara në anëtarësi ofrojnë një gamë të gjerë produktesh me çmime të zbritura, duke tërhequr miliona klientë në mbarë botën. Por pyetja e ndezur mbetet: cila doli e para?

Lindja e Klubit të Sam

Sam's Club, një divizion i Walmart Inc., ishte i pari që hyri në skenë. Ajo u themelua nga Sam Walton në 1983, me qëllim që t'u ofrojë bizneseve të vogla dhe individëve mundësinë për të blerë mallra me shumicë me çmime më të ulëta. Sam's Club shpejt fitoi popullaritet dhe modeli i anëtarësimit të tij u bë një plan për klubet e ardhshme të magazinës.

Ngritja e Costco

Costco, nga ana tjetër, u krijua disa vite më vonë në 1983. James Sinegal dhe Jeffrey Brotman themeluan kompaninë me një koncept të ngjashëm me Sam's Club, duke u fokusuar në ofrimin e produkteve me zbritje për anëtarët. Pika unike e shitjes e Costco ishte përkushtimi i saj për të ofruar produkte me cilësi të lartë dhe shërbim të jashtëzakonshëm ndaj klientit, i cili rezonoi me konsumatorët.

FAQ

Pyetje: Çfarë është një klub magazine?

Përgjigje: Një klub magazine është një lloj dyqani me pakicë që shet produkte me shumicë me çmime të zbritura. Klientët duhet të bëhen anëtarë për të hyrë në këto klube dhe për të përfituar nga kursimet.

Pyetje: Si funksionojnë Sam's Club dhe Costco?

Përgjigje: Si Sam's Club ashtu edhe Costco funksionojnë në një model të bazuar në anëtarësimin. Konsumatorët paguajnë një tarifë vjetore për t'u bërë anëtarë, e cila u jep atyre akses në dyqane dhe zbritje ekskluzive.

Pyetje: Cili erdhi i pari, Sam's Club apo Costco?

Përgjigje: Sam's Club u krijua në 1983, ndërsa Costco u themelua në të njëjtin vit. Megjithatë, Sam's Club u lançua disa muaj më parë, duke e bërë atë klubin e parë të magazinës që hyri në treg.

Pyetje: A ka ndonjë dallim të madh midis Sam's Club dhe Costco?

Përgjigje: Ndërsa Sam's Club dhe Costco ofrojnë produkte dhe shërbime të ngjashme, ka disa dallime. Costco është i njohur për produktet e tij me cilësi të lartë dhe përzgjedhjen unike, ndërsa Sam's Club fokusohet më shumë në ofrimin e një game të gjerë produktesh me çmime konkurruese.

Si përfundim, Sam's Club mban titullin e klubit të parë të magazinës që zbukuron peizazhin e shitjes me pakicë. Megjithatë, si Sam's Club ashtu edhe Costco janë bërë emra të njohur, duke u ofruar konsumatorëve mundësinë për të kursyer para gjatë blerjeve me shumicë. Pavarësisht nëse preferoni Sam's Club ose Costco, të dyja kanë revolucionarizuar mënyrën se si ne bëjmë blerje dhe vazhdojmë të lulëzojmë në tregun konkurrues me shumicë.