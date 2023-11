Ku jetojnë pronarët e Walmart?

Në fushën e gjigantëve të shitjes me pakicë, Walmart qëndron si një nga kompanitë më të njohura dhe me ndikim në botë. Me rrjetin e saj të gjerë të dyqaneve dhe gamën e larmishme të produkteve, Walmart është bërë një emër i njohur për miliona blerës. Por a keni menduar ndonjëherë se ku banojnë pronarët e kësaj perandorie me pakicë? Le të gërmojmë në botën e pronarëve të Walmart dhe të zbulojmë se ku e quajnë shtëpi.

Familja Walton, pasardhës të themeluesit të Walmart, Sam Walton, janë pronarët kryesorë të kompanisë. Që nga viti 2021, familja zotëron kolektivisht rreth 50% të aksioneve të Walmart, duke i bërë ato një nga familjet më të pasura në botë. Ndërsa anëtarët e familjes janë të shpërndarë nëpër vende të ndryshme, shumica e tyre banojnë në Shtetet e Bashkuara.

Ku jetojnë anëtarët e familjes Walton?

Familja Walton ka një prani të fortë në shtetin e Arkansas, ku ndodhet selia e Walmart. Bentonville, një qytet i vogël në veriperëndim të Arkansas, është shtëpia e Walmart Home Office dhe shërben si qendër qendrore për operacionet e kompanisë. Shumë nga anëtarët e familjes Walton kanë zgjedhur të banojnë në këtë zonë, duke mbajtur lidhje të ngushta me rrënjët e kompanisë.

Përveç Arkansas, disa anëtarë të familjes Walton kanë zgjedhur të jetojnë në pjesë të tjera të Shteteve të Bashkuara. Për shembull, Alice Walton, vajza e themeluesit të Walmart, banon në Teksas dhe është e njohur për koleksionin e saj të gjerë të artit të ekspozuar në Muzeun Crystal Bridges të Artit Amerikan në Bentonville.

Sa është vlera neto e familjes Walton?

Që nga viti 2021, pasuria neto e familjes Walton vlerësohet të jetë rreth 250 miliardë dollarë, sipas Forbes. Kjo pasuri marramendëse rrjedh kryesisht nga aksionet e tyre të pronësisë në Walmart. Pasuria e familjes i ka lejuar ata të jetojnë një jetë luksoze dhe me ndikim, me përpjekje të ndryshme filantropike dhe investime në industri të ndryshme.

Si përfundim, ndërsa anëtarët e familjes Walton janë të shpërndarë nëpër vende të ndryshme, lidhjet e tyre me Walmart dhe origjinën e tij në Arkansas mbeten të forta. Bentonville shërben si një pikë qendrore për familjen, me shumë prej tyre që banojnë në zonë. Si pronarë të Walmart, ndikimi i tyre shtrihet shumë përtej shtëpive të tyre, duke formësuar peizazhin e shitjes me pakicë në një shkallë globale.

Përkufizime:

– Gjigantët e shitjes me pakicë: Kompanitë e mëdha që dominojnë industrinë e shitjes me pakicë.

– Walmart: Një korporatë shumëkombëshe e shitjes me pakicë që operon një zinxhir hipermarketesh, magazinash me zbritje dhe dyqane ushqimore.

– Pasardhësit: Njerëzit që lidhen drejtpërdrejt me një paraardhës të caktuar.

– Përpjekjet filantropike: Aktivitete ose projekte të ndërmarra për të promovuar mirëqenien e të tjerëve, zakonisht nëpërmjet donacioneve ose veprimeve bamirëse.