Historia e patreguar e grave astronauteve të para të Amerikës: Thyerja e barrierave dhe arritja e lartësive të reja

Në "The Six: The Patold Story of America's First Women Astronauts", Loren Grush eksploron udhëtimin e gjashtë grave të jashtëzakonshme që thyen tavanin prej xhami në botën e dominuar nga meshkujt të eksplorimit të hapësirës. Grush sfidon narrativën mbizotëruese të dominimit të meshkujve të bardhë në garën hapësinore dhe thekson kontributet e rëndësishme të këtyre grave, të cilat ishin pjesë e klasës së parë të NASA-s për të përfshirë femrat.

Grush fokusohet në jetën e Sally Ride, Judy Resnik, Kathy Sullivan, Anna Fisher, Rhea Seddon dhe Shannon Lucid. Këto gra iu bashkuan korpusit të astronautëve të NASA-s në vitin 1978 dhe ishin të vendosura të arrinin lartësitë që më parë u ishin ndaluar.

"The Six" ofron një paraqitje të shkurtër të motivimeve dhe hezitimeve të tyre, duke ofruar njohuri për momentet kur secila grua kuptoi se mund të aplikonte për t'u bërë astronaute. Grush e përshkruan procesin e tyre të përzgjedhjes si një hap të rëndësishëm drejt diversitetit, megjithëse klasa ishte ende e përbërë kryesisht nga burra të bardhë.

Libri gjithashtu përballet me sfidat me të cilat u përballën këto gra, duke përfshirë vëmendjen seksiste të medias, spekulimet shoviniste për romancën dhe seksin në hapësirë, dhe luftën për të balancuar jetën personale dhe profesionale. Grush jep shembuj të qëndrueshmërisë dhe vendosmërisë së tyre përballë vështirësive, siç është beteja e Ride për të mbrojtur privatësinë dhe shëndetin e saj mendor mes shqyrtimit të medias.

"The Six" gjithashtu thekson rolet vendimtare që luajnë kampionët për diversitetin brenda dhe jashtë NASA-s. Ruth Bates Harris, një punonjëse e NASA-s, e kritikoi me guxim agjencinë për mungesën e diversitetit. Mercury 13, një grup grash që iu nënshtruan testeve rigoroze në fillim të viteve 1960 për të provuar se ishin të afta për të qenë astronautë, gjithashtu marrin njohje.

Grush përfshin përvojat e përditshme të astronautëve, duke zbuluar aspektet çuditërisht të zakonshme të punës së tyre. Ata testuan kostumet hapësinore, manovruan krahët robotikë dhe lundruan në kompleksitetin e punës me kolegët meshkuj, të cilët shfaqnin kalendarët pinup në dyert e zyrave të tyre.

Ndërsa libri nuk është i lirë nga rreziku dhe tragjedia, Grush thekson guximin dhe këmbënguljen që kapërcejnë gjininë dhe racën. Fatkeqësia Challenger shërben si një kujtesë kthjelluese e rreziqeve të natyrshme në eksplorimin e hapësirës dhe sakrificës përfundimtare të bërë nga Resniku.

Me kërkime të përpikta dhe tregime magjepsëse, "The Six" zgjeron të kuptuarit tonë për garën hapësinore dhe sfidon nocionet tradicionale se kush mund t'i përkasë "të gjithë familjes së njerëzimit".

Burimi: The New York Times