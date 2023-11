By

Kur COVID-i nuk është më ngjitës?

Ndërsa pandemia COVID-19 vazhdon të prekë komunitetet në mbarë botën, një nga pyetjet më urgjente në mendjet e njerëzve është kur ata nuk janë më ngjitës. Të kuptuarit e afatit kohor të ngjitjes është thelbësore që individët të mbrojnë veten dhe të tjerët nga përhapja e virusit. Në këtë artikull, ne do të eksplorojmë kur COVID-19 nuk është më ngjitës dhe do t'u përgjigjemi disa pyetjeve të bëra shpesh.

Çfarë do të thotë të jesh ngjitës?

Të qenit ngjitës i referohet aftësisë për të transmetuar një sëmundje infektive te të tjerët. Në rastin e COVID-19, individët konsiderohen ngjitës kur mund ta përhapin virusin te të tjerët përmes pikave të frymëmarrjes, të cilat lëshohen kur kolliten, teshtitin, flasin apo edhe marrin frymë.

Kur është COVID-19 më ngjitës?

COVID-19 është më ngjitës gjatë fazës simptomatike kur individët përjetojnë simptoma të tilla si ethe, kollë dhe vështirësi në frymëmarrje. Megjithatë, është e rëndësishme të theksohet se individët asimptomatikë, të cilët nuk shfaqin asnjë simptomë, gjithashtu mund të përhapin virusin. Studimet kanë treguar se individët mund të jenë ngjitës deri në dy ditë përpara se të shfaqen simptomat.

Kur COVID-19 nuk është më ngjitës?

Sipas Qendrave për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (CDC), individët me simptoma të lehta deri në mesatare të COVID-19 në përgjithësi mund të konsiderohen jo ngjitës pasi të kenë kaluar dhjetë ditë nga fillimi i simptomave. Përveç kësaj, individët duhet të kenë kaluar të paktën 24 orë pa ethe, pa përdorimin e medikamenteve për uljen e temperaturës dhe të kenë parë një përmirësim në simptoma të tjera.

Për individët me simptoma të rënda të COVID-19 ose ata me imunitet të kompromentuar, periudha ngjitëse mund të jetë më e gjatë. Në raste të tilla, rekomandohet të konsultoheni me profesionistët e kujdesit shëndetësor për udhëzime se kur është e sigurt të ndërpritet izolimi.

FAQ:

Pyetje: A mund të jem akoma ngjitës nëse testoj negativisht për COVID-19?

Përgjigje: Po, është e mundur të dalësh negativ për COVID-19 por gjithsesi të jesh ngjitës. Testimi mund të mos zbulojë gjithmonë me saktësi virusin, veçanërisht gjatë fazave të hershme të infeksionit.

Pyetje: Sa kohë duhet të izolohem nëse kam qenë në kontakt me dikë që ka rezultuar pozitiv për COVID-19?

Përgjigje: Nëse keni qenë në kontakt të ngushtë me dikë që ka rezultuar pozitiv për COVID-19, rekomandohet të karantinoni për 14 ditë, edhe nëse rezultati është negativ. Kjo për shkak se virusi mund të zgjasë deri në dy javë për t'u zhvilluar pas ekspozimit.

Pyetje: A mund të ndaloj maskën pasi të mos jem më ngjitës?

Përgjigje: Jo, mbajtja e maskës dhe ndjekja e masave të tjera parandaluese, si praktikimi i higjienës së mirë të duarve dhe ruajtja e distancës fizike, është ende thelbësore edhe pasi nuk jeni më ngjitës. Këto masa ndihmojnë në mbrojtjen e të tjerëve dhe zvogëlojnë rrezikun e kontraktimit të virusit përsëri.

Si përfundim, të kuptuarit se kur COVID-19 nuk është më ngjitës është thelbësor për parandalimin e përhapjes së virusit. Ndërsa udhëzimi i përgjithshëm është dhjetë ditë nga fillimi i simptomave, është e rëndësishme të merren parasysh rrethanat individuale dhe të konsultoheni me profesionistët e kujdesit shëndetësor për këshilla të personalizuara. Mos harroni, edhe pasi nuk jeni më ngjitës, vazhdoni të ndiqni masat parandaluese për të mbajtur veten dhe të tjerët të sigurt.