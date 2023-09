Çfarë duhet të presësh në përditësimin e ardhshëm të softuerit iOS 17

Me ngjarjen e ardhshme kryesore të Apple "Wonderlust" që do të transmetohet drejtpërdrejt më 12 shtator, konsumatorët po presin me padurim lëshimin e pajisjeve të reja, duke përfshirë serinë iPhone 15. Së bashku me pajisjet e reja, Apple prezanton gjithmonë softuer të ri për produktet e tyre. Këtë vit, fokusi është në lëshimin e iOS 17, i cili u njoftua në qershor në Konferencën Botërore të Zhvilluesve (WWDC).

Zhvilluesit dhe testuesit publikë beta kanë pasur mundësinë të provojnë versionin e ri të iOS për iPhone dhe iPad përpara publikut të gjerë. Deri më tani, ka pasur tetë lëshime beta për zhvilluesit dhe gjashtë versione beta publike që nga lëshimi i kufizuar. Softueri ka pësuar disa përmirësime dhe rregullime të gabimeve bazuar në reagimet e përdoruesve gjatë fazës së testimit beta.

Sa i përket datës zyrtare të lëshimit, faqja e internetit e Apple thjesht thotë "këtë vjeshtë". Megjithatë, asnjë datë specifike e lëshimit nuk është dhënë deri më 11 shtator. Është e sigurt të supozohet se lëshimi do të jetë afërsisht në të njëjtën kohë me serinë e re të iPhone 15.

Të dy iOS 17 dhe iPadOS 17 kanë qenë të disponueshme për anëtarët e programit të zhvilluesve të Apple që nga fjalimi kryesor i WWDC më 5 qershor. Beta publike u bënë të disponueshme më 12 korrik. Raportimi i Bloomberg sugjeron që të dy përditësimet e softuerit do të lëshohen njëkohësisht.

iOS 17 pritet të sjellë disa veçori dhe përmirësime të reja për të përmirësuar përvojën e përdoruesit. Megjithatë, detaje specifike në lidhje me këto veçori nuk janë zbuluar zyrtarisht. Përdoruesit mund të presin një ndërfaqe më të rafinuar dhe intuitive, performancë të përmirësuar, veçori të avancuara të privatësisë dhe ndoshta funksionalitete të reja që përputhen me përkushtimin e Apple ndaj dizajnit të përqendruar te përdoruesi.

Si përfundim, lëshimi i iOS 17 së bashku me serinë iPhone 15 pritet shumë. Angazhimi i Apple ndaj cilësisë dhe përmirësimit të vazhdueshëm është i dukshëm nga publikimet e shumta beta dhe komentet e përdoruesve. Ndërsa presim me padurim lëshimin zyrtar, është emocionuese të imagjinojmë përmirësimet dhe veçoritë që iOS 17 do të sjellë në pajisjet tona të dashura Apple.

