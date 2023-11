By

Si quhej fillimisht Costco?

Në botën e gjigantëve të shitjes me pakicë, Costco padyshim ka bërë një emër për vete. E njohur për dyqanet e saj të stilit të magazinës dhe opsionet e blerjes me shumicë, kompania është bërë një destinacion i preferuar për miliona blerës anembanë globit. Por a keni menduar ndonjëherë se si quhej fillimisht Costco? Le të bëjmë një udhëtim në korsinë e kujtesës dhe të eksplorojmë origjinën e këtij centrali me pakicë.

Në vitin 1976, shumë kohë përpara se të bëhej Costco që ne njohim sot, kompania në fakt quhej Price Club. Ajo u themelua nga Sol Price, një pionier i shitjes me pakicë që synonte t'u ofronte klientëve produkte cilësore me çmime të zbritura. Price Club funksiononte si një klub magazine vetëm për anëtarësim, duke u ushqyer kryesisht bizneseve të vogla dhe individëve që kërkojnë të kursejnë para duke blerë me shumicë.

Price Club shpejt fitoi popullaritet, dhe nga fillimi i viteve 1980, ai ishte zgjeruar në vende të shumta në të gjithë Shtetet e Bashkuara. Megjithatë, vetëm në vitin 1983 kompania iu nënshtrua një transformimi të rëndësishëm. Atë vit, Jim Sinegal dhe Jeff Brotman themeluan një zinxhir të ri shitjesh me pakicë të quajtur Costco Wholesale Corporation. Emri "Costco" rrjedh nga fjalët "Cost" dhe "Company", duke pasqyruar angazhimin e kompanisë për të ofruar çmime të përballueshme për anëtarët e saj.

Shkrirja midis Price Club dhe Costco u bë në vitin 1993, duke rezultuar në formimin e Costco që njohim sot. Kompania e sapoformuar adoptoi emrin Costco dhe marka Price Club u zbeh gradualisht. Që atëherë, Costco ka vazhduar të rritet dhe të zgjerojë shtrirjen e saj, duke u bërë një nga zinxhirët më të mëdhenj të shitjes me pakicë në botë.

FAQ:

Pyetje: Pse Price Club e ndryshoi emrin në Costco?

Përgjigje: Ndryshimi i emrit ndodhi kur Price Club u bashkua me Costco në 1993. Vendimi u mor për të konsoliduar dy markat nën një emër dhe për të përmirësuar operacionet.

Pyetje: Cili është koncepti pas Costco?

Përgjigje: Costco operon si një klub magazine vetëm për anëtarësim, duke ofruar një gamë të gjerë produktesh me çmime të zbritura. Kompania fokusohet në shitjen e artikujve me shumicë për t'u ofruar klientëve kursime të konsiderueshme.

Pyetje: Sa vende të Costco janë atje?

Përgjigje: Që nga viti 2021, Costco operon mbi 800 depo në mbarë botën, me shumicën e vendosur në Shtetet e Bashkuara.

Pyetje: A mund të blejë dikush në Costco?

Përgjigje: Ndërsa Costco është kryesisht një shitës me pakicë i bazuar në anëtarësim, ai ofron disa shërbime për jo anëtarët, të tilla si farmaci dhe shërbime optike. Megjithatë, për të hyrë në gamën e plotë të produkteve dhe përfitimeve, kërkohet një anëtarësim.

Si përfundim, Costco u quajt fillimisht Price Club përpara se t'i nënshtrohej një ndryshimi emri në 1993. Angazhimi i kompanisë për të ofruar produkte cilësore me çmime të përballueshme ka mbetur një parim thelbësor gjatë gjithë historisë së saj. Sot, Costco vazhdon të lulëzojë si një gjigant i dashur i shitjes me pakicë, duke u ofruar anëtarëve të saj akses në një shumëllojshmëri të gjerë produktesh dhe kursime të konsiderueshme.