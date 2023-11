Sa përqind e njerëzve nuk kanë pasur COVID?

Ndërsa pandemia COVID-19 vazhdon të ndikojë në komunitetet në mbarë botën, një pyetje që shpesh lind është: sa përqind e njerëzve nuk janë infektuar nga virusi? Ndërsa është sfiduese për të përcaktuar një shifër të saktë, studime dhe sondazhe të ndryshme ofrojnë disa njohuri për përqindjen e popullsisë që mbetet e paprekur nga virusi.

Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH), që nga tetori 2021, vlerësohet se rreth 15% e popullsisë globale është infektuar me COVID-19. Kjo do të thotë se afërsisht 85% e njerëzve nuk e kanë marrë virusin. Megjithatë, është e rëndësishme të theksohet se këto shifra mund të ndryshojnë ndjeshëm midis vendeve dhe rajoneve për shkak të ndryshimeve në kapacitetin e testimit, sistemet e raportimit dhe masat e kontrollit.

FAQ:

Pyetje: Si llogaritet përqindja e njerëzve që nuk kanë pasur COVID-19?

Përgjigje: Përqindja e njerëzve që nuk kanë pasur COVID-19 llogaritet duke zbritur përqindjen e rasteve të konfirmuara nga 100%. Për shembull, nëse 15% e popullsisë ka rezultuar pozitive për virusin, atëherë 100% – 15% = 85% e njerëzve nuk kanë pasur COVID-19.

Pyetje: Pse është sfiduese të përcaktohet përqindja e saktë e njerëzve që nuk kanë pasur COVID-19?

Përgjigje: Përcaktimi i përqindjes së saktë të njerëzve që nuk kanë pasur COVID-19 është sfidues për shkak të disa faktorëve. Këto përfshijnë variacione në kapacitetin e testimit dhe strategjitë nëpër rajone të ndryshme, nënraportimin e rasteve, infeksionet asimptomatike që nuk zbulohen dhe natyrën dinamike të pandemisë.

Pyetje: A do të thotë përqindja e njerëzve që nuk kanë pasur COVID-19 se janë imun?

Përgjigje: Jo, përqindja e njerëzve që nuk kanë pasur COVID-19 nuk do të thotë domosdoshmërisht se janë imun ndaj virusit. Thjesht tregon se ata nuk janë infektuar deri në pikën e matjes. Imuniteti mund të fitohet nëpërmjet vaksinimit ose infeksionit të mëparshëm, por kohëzgjatja dhe niveli i mbrojtjes ndryshojnë nga individët.

Pyetje: A do të ndryshojë përqindja e njerëzve që nuk kanë pasur COVID-19 me kalimin e kohës?

Përgjigje: Po, përqindja e njerëzve që nuk kanë pasur COVID-19 do të ndryshojë me kalimin e kohës pasi virusi vazhdon të përhapet dhe të prekë popullata të ndryshme. Faktorë të tillë si fushatat e vaksinimit, shfaqja e varianteve të reja dhe masat e shëndetit publik mund të ndikojnë në përqindjen e njerëzve që mbeten të pa infektuar.

Si përfundim, ndërsa është sfiduese për të përcaktuar një shifër të saktë, vlerësohet se rreth 85% e popullsisë globale nuk është infektuar me COVID-19. Megjithatë, është thelbësore të vazhdojmë të ndjekim udhëzimet e shëndetit publik, të tilla si vaksinimi, veshja e maskave dhe distancimi social, për të mbrojtur veten dhe të tjerët nga virusi.