Cila është e keqja e telefonatave me Wi-Fi?

Në botën e sotme me ritme të shpejta, të qëndrosh i lidhur është më i rëndësishëm se kurrë. Me ardhjen e thirrjeve Wi-Fi, njerëzit mund të bëjnë dhe të marrin telefonata duke përdorur një rrjet Wi-Fi në vend që të mbështeten vetëm në rrjetet celulare. Kjo teknologji ka fituar popullaritet për shkak të komoditetit dhe përfitimeve të kursimit të kostos. Megjithatë, si çdo teknologji tjetër, telefonatat me Wi-Fi kanë edhe anët e veta negative.

Një nga dobësitë kryesore të thirrjeve Wi-Fi është potenciali për cilësi të dobët të thirrjeve. Ndërsa rrjetet Wi-Fi mund të ofrojnë shpejtësi të shpejtë interneti, ato janë të ndjeshme ndaj ndërhyrjeve dhe mbingarkesës. Kjo mund të rezultojë në telefonata të ndërprera, vonesa dhe cilësi të dobët të audios. Faktorë të tillë si distanca nga ruteri Wi-Fi, bllokimi i rrjetit dhe cilësia e sinjalit Wi-Fi mund të ndikojnë në cilësinë e telefonatës. Pra, edhe pse telefonatat me Wi-Fi mund të jenë një alternativë e shkëlqyer kur mbulimi celular është i dobët, mund të mos ofrojë gjithmonë të njëjtin nivel besueshmërie dhe qartësie si telefonatat tradicionale celulare.

Një tjetër dobësi e thirrjeve Wi-Fi është varësia e saj nga një lidhje e qëndrueshme në internet. Nëse rrjeti Wi-Fi përjeton një ndërprerje ose bëhet i paqëndrueshëm, ai mund të ndërpresë telefonatën ose ta parandalojë lidhjen e saj krejtësisht. Kjo mund të jetë veçanërisht problematike në zonat me akses jo të besueshëm ose të kufizuar në internet. Për më tepër, nëse jeni duke udhëtuar ndërkombëtarisht dhe mbështeteni në telefonatat Wi-Fi, mund të hasni vështirësi në gjetjen e një rrjeti të besueshëm Wi-Fi, veçanërisht në zona të largëta ose në vende me infrastrukturë të kufizuar.

FAQ:

Pyetje: Çfarë është telefonata me Wi-Fi?

Përgjigje: Thirrja me Wi-Fi është një veçori që lejon përdoruesit të bëjnë dhe të marrin telefonata duke përdorur një rrjet Wi-Fi në vend të një rrjeti celular. Mund të jetë i dobishëm në zonat me mbulim të dobët celular ose kur udhëtoni jashtë vendit.

Pyetje: A përdor të dhëna telefonatat me Wi-Fi?

Përgjigje: Po, telefonatat me Wi-Fi përdorin të dhëna nga lidhja juaj e internetit. Sidoqoftë, zakonisht konsumon më pak të dhëna në krahasim me aktivitetet e tjera me të dhëna intensive si transmetimi i videos ose shkarkimi i skedarëve të mëdhenj.

Pyetje: A mund të përdor Wi-Fi telefonatat jashtë vendit?

Përgjigje: Po, mund të përdorni telefonatat me Wi-Fi jashtë vendit për sa kohë që keni një lidhje të qëndrueshme interneti. Megjithatë, është e rëndësishme të theksohet se rrjetet ndërkombëtare Wi-Fi mund të mos jenë gjithmonë të disponueshme ose të besueshme.

Si përfundim, ndërsa telefonata me Wi-Fi ofron lehtësi dhe përfitime të kursimit të kostos, ajo vjen me disa anë negative. Cilësia e dobët e thirrjeve dhe varësia nga një lidhje e qëndrueshme në internet janë pengesat kryesore. Është e rëndësishme t'i merrni parasysh këta faktorë përpara se të mbështeteni vetëm në telefonatat me Wi-Fi, veçanërisht në zonat me qasje jo të besueshme në internet ose kur udhëtoni në vende të largëta.