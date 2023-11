Cili është ndryshimi midis Walmart dhe Walmart?

Në një kthesë befasuese, dy gjigantë të shitjes me pakicë me të njëjtin emër janë shfaqur në treg, duke shkaktuar konfuzion tek konsumatorët. Walmart, korporata e mirënjohur shumëkombëshe amerikane e shitjes me pakicë, tani e gjen veten duke ndarë vëmendjen me një entitet tjetër që shkon me të njëjtin emër. Por cili është saktësisht ndryshimi midis këtyre dy entiteteve Walmart? Le të zhytemi në detaje.

Korporata Walmart:

Walmart i parë dhe më i njohur është korporata e njohur e shitjes me pakicë e themeluar nga Sam Walton në 1962. Me selinë e saj në Bentonville, Arkansas, Walmart Corporation operon një rrjet të gjerë hipermarketesh, magazinash me zbritje dhe dyqane ushqimore në mbarë botën. Është i njohur për gamën e gjerë të produkteve, çmimet konkurruese dhe praninë e gjerë si në internet ashtu edhe jashtë linje.

Walmart Inc.:

Walmart i dytë është një lojtar relativisht i ri në treg. Walmart Inc. është një kompani teknologjike kanadeze që ofron një platformë inovative të tregtisë elektronike. Ai synon të revolucionarizojë industrinë e shitjes me pakicë duke ofruar një përvojë të qetë të blerjeve në internet përmes faqes së saj të internetit dhe aplikacionit celular. Ndërsa ndan të njëjtin emër me gjigantin amerikan të shitjes me pakicë, Walmart Inc. është një ent i pavarur pa asnjë lidhje me Walmart Corporation.

FAQ:

Pyetje: A janë të lidhura Walmart Corporation dhe Walmart Inc.?

Përgjigje: Jo, Walmart Corporation dhe Walmart Inc. janë entitete të veçanta pa asnjë lidhje ose përkatësi.

Pyetje: A mund të blej si në Walmart Corporation ashtu edhe në Walmart Inc.?

Përgjigje: Po, ju mund të blini në të dy entitetet. Walmart Corporation operon me dyqane fizike, ndërsa Walmart Inc ofron një platformë blerjesh online.

Pyetje: A janë produktet dhe çmimet të njëjta në të dy entitetet Walmart?

Përgjigje: Ofertat dhe çmimet e produkteve mund të ndryshojnë ndërmjet Walmart Corporation dhe Walmart Inc. Është e këshillueshme që të kontrolloni faqen e internetit të çdo subjekti ose të vizitoni dyqanet e tyre përkatëse për informacion të saktë.

Pyetje: A po planifikon Walmart Inc. të zgjerojë operacionet e saj?

Përgjigje: Si një kompani teknologjike në rritje, Walmart Inc. ka plane të zgjerojë operacionet e saj dhe të arrijë më shumë klientë në të ardhmen.

Si përfundim, ndërsa të dy entitetet ndajnë emrin "Walmart", ato janë të dallueshme dhe të ndara nga njëra-tjetra. Walmart Corporation është gjigandi i mirënjohur i shitjes me pakicë, ndërsa Walmart Inc. është një kompani teknologjike kanadeze që synon të revolucionarizojë industrinë e shitjes me pakicë përmes platformës së saj online. Pra, herën tjetër që të dëgjoni dikë të përmend Walmart, sigurohuni që të sqaroni se cilit Walmart i referohen, pasi ndryshimi midis të dyve është i rëndësishëm.