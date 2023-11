Cili është profili i kompanisë së Walmart?

Walmart, shitësi më i madh me pakicë në botë, është një korporatë shumëkombëshe amerikane që operon një zinxhir hipermarketesh, magazinash me zbritje dhe dyqane ushqimore. E themeluar në vitin 1962 nga Sam Walton, Walmart është rritur për t'u bërë një fuqi globale me një prani në 27 vende dhe mbi 11,000 dyqane në mbarë botën. Me selinë e saj në Bentonville, Arkansas, Walmart punëson mbi 2.3 milionë bashkëpunëtorë globalisht, duke e bërë atë një nga punëdhënësit më të mëdhenj privatë në botë.

Përmbledhja e kompanisë:

Walmart operon nën banderola të ndryshëm, duke përfshirë Walmart Supercenter, Walmart Neighborhood Market dhe Sam's Club. Kompania ofron një gamë të gjerë produktesh, duke përfshirë sende ushqimore, veshje, elektronikë, mallra shtëpiake dhe më shumë. Ajo gjithashtu ofron shërbime të tilla si farmaci, shërbime financiare dhe argëtim dixhital përmes platformës së saj online.

Vlerat e korporatës:

Misioni i Walmart është të kursejë paratë e njerëzve në mënyrë që ata të jetojnë më mirë. Kompania është e përkushtuar t'u ofrojë klientëve çmime të ulëta, duke ofruar një përzgjedhje të gjerë produktesh dhe duke siguruar një përvojë të përshtatshme blerjeje. Walmart fokusohet gjithashtu në qëndrueshmërinë, duke synuar të arrijë zero mbeturina, të operojë me 100% energji të rinovueshme dhe të shesë produkte që mbështesin njerëzit dhe mjedisin.

FAQ:

1. Sa dyqane Walmart ka?

Walmart operon mbi 11,000 dyqane në mbarë botën, duke përfshirë banderolat e saj të ndryshme si Walmart Supercenter, Walmart Neighborhood Market dhe Sam's Club.

2. Sa punonjës ka Walmart?

Walmart punëson mbi 2.3 milionë bashkëpunëtorë globalisht, duke e bërë atë një nga punëdhënësit më të mëdhenj privatë në botë.

3. Ku e ka selinë Walmart?

Selia e Walmart ndodhet në Bentonville, Arkansas, Shtetet e Bashkuara.

4. Çfarë produktesh ofron Walmart?

Walmart ofron një gamë të gjerë produktesh, duke përfshirë sende ushqimore, veshje, elektronikë, mallra shtëpiake dhe më shumë. Gjithashtu ofron shërbime të ndryshme si farmaci, shërbime financiare dhe argëtim dixhital.

Si përfundim, Walmart është një gjigant global i shitjes me pakicë me një prani të gjerë dhe një gamë të larmishme produktesh dhe shërbimesh. Me angazhimin e saj ndaj çmimeve të ulëta, komoditetit dhe qëndrueshmërisë, Walmart vazhdon të jetë lider në industrinë e shitjes me pakicë.