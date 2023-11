Çfarë është më e madhe se Walmart?

Në botën e shitjes me pakicë, pak emra kanë aq peshë sa Walmart. Me dyqanet e tij të shumta, gamën e gjerë të produkteve dhe praninë globale, gjigandi i shitjes me pakicë është bërë sinonim i madhësisë dhe shkallës. Sidoqoftë, ka disa entitete që mund të pretendojnë se janë edhe më të mëdha se Walmart në disa aspekte. Le të eksplorojmë disa nga këto entitete më të mëdha se jeta dhe se si ato krahasohen me gjigantin e shitjes me pakicë.

Amazon: Gjiganti i Tregtisë Elektronike

Kur bëhet fjalë për shitjen me pakicë në internet, Amazon mbretëron suprem. E themeluar nga Jeff Bezos në 1994, Amazon është rritur në mënyrë eksponenciale për t'u bërë tregu më i madh online në botë. Me një përzgjedhje të madhe produktesh, opsione të ofrimit të shpejtë dhe një gamë shërbimesh gjithnjë në zgjerim, Amazon ka revolucionarizuar mënyrën se si njerëzit blejnë. Kapitalizimi i saj i tregut, i cili mat vlerën totale të aksioneve të papaguara të një kompanie, shpesh tejkalon atë të Walmart, duke e bërë atë shitësin më të madh me pakicë në botë nga kjo metrikë.

Alibaba: Fuqia Kineze e Tregtisë Elektronike

Ndërsa Amazon dominon hapësirën e shitjes me pakicë në internet globalisht, Alibaba mban një pozicion të ngjashëm në Kinë. E themeluar nga Jack Ma në 1999, Alibaba është rritur në një konglomerat të platformave të tregtisë elektronike, shërbimeve kompjuterike cloud dhe sistemeve dixhitale të pagesave. Me tregjet e saj si Taobao dhe Tmall, Alibaba është bërë platforma e preferuar për miliona konsumatorë kinezë. Për sa i përket vëllimit vjetor bruto të mallrave (GMV), i cili mat vlerën totale të mallrave të shitura në një platformë, Alibaba e kalon vazhdimisht Walmart.

FAQ:

Pyetje: Çfarë është kapitalizimi i tregut?

Përgjigje: Kapitalizimi i tregut, i referuar shpesh si kapitali i tregut, është vlera totale e aksioneve të papaguara të një kompanie. Ai llogaritet duke shumëzuar çmimin aktual të aksionit me numrin total të aksioneve në qarkullim. Kapaku i tregut përdoret për të përcaktuar madhësinë dhe vlerën e një kompanie.

Pyetje: Çfarë është vëllimi bruto i mallrave (GMV)?

Përgjigje: Vëllimi bruto i mallrave është një metrikë e përdorur në tregtinë elektronike për të matur vlerën totale të mallrave të shitura në një platformë brenda një periudhe kohe specifike. Ai përfshin vlerën e të gjitha produkteve të shitura, pavarësisht nëse vetë platforma merr pronësinë e mallrave ose vepron si lehtësues midis blerësve dhe shitësve.

Si përfundim, ndërsa Walmart mbetet një gjigant i shitjes me pakicë, ka subjekte që e tejkalojnë atë në disa aspekte. Amazon dominon hapësirën e shitjes me pakicë në internet globalisht, ndërsa Alibaba mban një pozicion të ngjashëm në Kinë. Këto kompani kanë shfrytëzuar teknologjinë dhe inovacionin për të arritur nivele të paprecedentë suksesi, duke treguar natyrën gjithnjë në zhvillim të industrisë së shitjes me pakicë.