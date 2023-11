By

Çfarë ndodh kur fikni të dhënat celulare?

Në botën e sotme të hiper-lidhur, telefonat inteligjentë janë bërë një pjesë thelbësore e jetës sonë të përditshme. Ne mbështetemi tek ata për komunikim, argëtim dhe akses në informacion në lëvizje. Një nga karakteristikat kryesore që na mban të lidhur janë të dhënat celulare. Por a keni menduar ndonjëherë se çfarë ndodh kur fikni të dhënat celulare në pajisjen tuaj? Le të shqyrtojmë implikimet e këtij veprimi.

Kur çaktivizoni të dhënat celulare në telefonin tuaj inteligjent, në thelb e ndërpret aksesin e tij në internet përmes ofruesit të rrjetit celular. Kjo do të thotë që nuk do të jeni në gjendje të shfletoni ueb, të përdorni aplikacione në internet ose të merrni njoftime pushuese që kërkojnë lidhje interneti. Megjithatë, është e rëndësishme të kihet parasysh se çaktivizimi i të dhënave celulare nuk ndikon në aftësinë tuaj për të kryer ose marrë telefonata dhe mesazhe me tekst, pasi këto shërbime funksionojnë përmes një rrjeti tjetër.

FAQ:

Pyetje: A mund të lidhem ende me internetin pa të dhëna celulare?

Përgjigje: Po, mund të lidheni përsëri me internetin duke përdorur Wi-Fi nëse është i disponueshëm. Wi-Fi lejon pajisjen tuaj të lidhet me një rrjet lokal, si p.sh. interneti i shtëpisë ose i zyrës, duke ofruar akses në internet pa u mbështetur në të dhënat celulare.

Pyetje: A do të marr ende mesazhe dhe njoftime?

Përgjigje: Po, do të merrni ende mesazhe dhe njoftime për sa kohë që keni një lidhje aktive Wi-Fi. Aplikacionet si WhatsApp, Facebook Messenger dhe klientët e postës elektronike mund të funksionojnë ende për sa kohë që jeni i lidhur me Wi-Fi.

Pyetje: Po në lidhje me GPS dhe shërbimet e vendndodhjes?

Përgjigje: GPS dhe shërbimet e vendndodhjes mund të funksionojnë ende pa të dhëna celulare. Këto shërbime mbështeten në sinjalet satelitore për të përcaktuar vendndodhjen tuaj, kështu që ju mund të përdorni ende aplikacione navigimi si Google Maps ose të gjeni rrugën tuaj duke përdorur GPS edhe kur të dhënat celulare janë të fikur.

Si përfundim, çaktivizimi i të dhënave celulare në smartphone tuaj kufizon aksesin tuaj në internet përmes ofruesit të rrjetit tuaj celular. Megjithatë, mund të lidheni përsëri me internetin duke përdorur Wi-Fi dhe të vazhdoni të përdorni disa veçori dhe aplikacione që nuk mbështeten në të dhënat celulare. Pra, nëse po kërkoni të kurseni përdorimin e të dhënave ose thjesht dëshironi të shkëputeni përkohësisht nga bota në internet, çaktivizimi i të dhënave celulare mund të jetë një opsion i dobishëm.