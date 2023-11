By

Cila familje është në pronësi të Walmart?

Në fushën e gjigantëve të shitjes me pakicë, Walmart qëndron si një nga kompanitë më me ndikim dhe më të suksesshëm në botë. Me rrjetin e saj të gjerë të dyqaneve dhe një gamë të gjerë produktesh, Walmart është bërë një emër i njohur për miliona blerës. Megjithatë, kur bëhet fjalë për pronësinë, përgjigja e pyetjes "Në cilën familje është pronë e Walmart?" nuk është aq e drejtpërdrejtë sa mund të mendohet.

Walmart është një kompani e tregtuar publikisht, që do të thotë se është në pronësi të aksionarëve që mbajnë aksionet e saj. Familja Walton, megjithatë, ka një aksion të rëndësishëm në kompani dhe ka luajtur një rol kryesor në suksesin e saj. Patriarku i familjes, Sam Walton, themeloi Walmart në vitin 1962 dhe pasardhësit e tij kanë vazhduar të jenë aktivisht të përfshirë në operacionet e kompanisë.

FAQ:

Pyetje: Cilët janë anëtarët e familjes Walton?

Përgjigje: Familja Walton përfshin disa anëtarë, si Jim Walton, Alice Walton, Rob Walton dhe Christy Walton, ndër të tjera. Këta individë janë pasardhës të Sam Walton dhe janë ndër njerëzit më të pasur në botë.

Pyetje: Sa pjesë e Walmart është në pronësi të familjes Walton?

Përgjigje: Sipas informacionit më të fundit të disponueshëm, familja Walton zotëron kolektivisht rreth 50% të aksioneve të Walmart. Kjo i bën ata aksionarët më të mëdhenj në kompani.

Pyetje: A mban ndonjë anëtar të familjes Walton poste ekzekutive në Walmart?

Përgjigje: Ndërsa familja Walton aktualisht nuk ka asnjë anëtar që shërben si drejtues në Walmart, ata kanë mbajtur historikisht pozicione kyçe brenda kompanisë. Për shembull, Rob Walton, djali i madh i Sam Walton, shërbeu si kryetar i Walmart nga 1992 deri në 2015.

Pyetje: A ka ndonjë aksioner tjetër kryesor në Walmart?

Përgjigje: Ndërsa familja Walton mban një aksion të rëndësishëm në Walmart, ka edhe aksionarë të tjerë kryesorë. Këto përfshijnë investitorë të ndryshëm institucionalë, të tillë si fondet e përbashkëta dhe fondet e pensioneve, si dhe investitorët individualë që zotërojnë aksione Walmart.

Si përfundim, ndërsa Walmart është një kompani e tregtuar publikisht, ndikimi dhe pronësia e familjes Walton nuk mund të anashkalohet. Përfshirja e tyre e thellë në historinë e kompanisë dhe aksionet substanciale të pronësisë kanë luajtur një rol vendimtar në formimin e Walmart në fuqinë e shitjes me pakicë që është sot.