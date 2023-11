By

Cilat janë gjasat për t'u prekur gjatë nga Covid nëse vaksinohen dhe rriten?

Ndërsa bota vazhdon të përballet me pandeminë e vazhdueshme Covid-19, shfaqja e variantit shumë ngjitës Omicron ka ngritur shqetësime në lidhje me potencialin për infeksione të reja dhe Covid të gjatë. Me vaksinimin dhe vaksinat përforcuese që rekomandohen gjerësisht, shumë individë po pyesin për gjasat e përjetimit të gjatë të Covid-it edhe pasi të jenë vaksinuar plotësisht dhe të përforcohen. Le të thellohemi në këtë temë dhe të shqyrtojmë disa pyetje të bëra shpesh.

Çfarë është Covid i gjatë?

Covid-i i gjatë, i njohur gjithashtu si pasojat post-akute të infeksionit SARS-CoV-2 (PASC), i referohet një gjendjeje ku individët përjetojnë simptoma të vazhdueshme ose zhvillojnë probleme të reja shëndetësore pas rikuperimit nga faza akute e Covid-19. Këto simptoma mund të zgjasin me javë apo edhe muaj, duke ndikuar ndjeshëm në cilësinë e jetës së një personi.

Çfarë dimë për gjasat për t'u prekur gjatë nga Covid pas vaksinimit dhe rritjes?

Ndërsa infeksionet e reja mund të ndodhin edhe te individët e vaksinuar plotësisht dhe të përforcuar, rreziku i zhvillimit të gjatë të Covid-it duket se është reduktuar ndjeshëm. Sipas studimeve të fundit, individët e vaksinuar kanë më pak gjasa të përjetojnë sëmundje të rënda, shtrimin në spital dhe Covid të gjatë në krahasim me ata që janë të pavaksinuar.

Një studim i kryer nga Zyra për Statistikat Kombëtare të Mbretërisë së Bashkuar zbuloi se rreziku i Covid-it të gjatë ishte përgjysmuar te individët plotësisht të vaksinuar në krahasim me ata që ishin të pavaksinuar. Për më tepër, studimi tregoi se gjasat për të përjetuar gjatë Covid ishin edhe më të ulëta te individët që kishin marrë injeksione përforcuese.

Pse ulet rreziku i Covid-it të gjatë tek individët e vaksinuar dhe të përforcuar?

Vaksinimi dhe vaksinat përforcuese ndihmojnë në stimulimin e sistemit imunitar, duke i mundësuar atij të krijojë një mbrojtje të fortë kundër virusit. Ndërsa infeksionet e reja mund të ndodhin ende, përgjigja imune e krijuar nga vaksinimi dhe rritja është shpesh efektive në parandalimin e sëmundjeve të rënda dhe zvogëlimin e gjasave për një kohë të gjatë Covid.

Përfundim

Ndërsa infeksionet e reja mbeten një mundësi, të qenit plotësisht i vaksinuar dhe përforcuar redukton ndjeshëm rrezikun e zhvillimit të gjatë të Covid. Vaksinimi dhe vaksinat përforcuese luajnë një rol vendimtar në mbrojtjen e individëve nga sëmundjet e rënda dhe ndërlikimet afatgjata të lidhura me Covid-19. Është e rëndësishme të vazhdojmë të ndjekim udhëzimet e shëndetit publik, të tilla si mbajtja e maskave dhe praktikimi i higjienës së mirë të duarve, për të zbutur më tej përhapjen e virusit dhe për të mbrojtur veten dhe të tjerët.