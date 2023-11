By

Cilat aplikacione i ndalojnë aplikacionet e tjera të përdorin të dhëna?

Në epokën e sotme dixhitale, ku konsumi i të dhënave është në nivelin më të lartë të të gjitha kohërave, nuk është e pazakontë që telefonat tanë inteligjentë të gllabërojnë të dhënat tona të çmuara celulare pa e kuptuar as ne. Qoftë nëse bëhet fjalë për rifreskim të aplikacioneve në sfond, përditësime automatike ose thjesht aplikacione të uritur për të dhëna, planet tona të të dhënave mund të pakësohen shpejt, duke na lënë me fatura të majme ose shpejtësi të ngadaltë interneti. Për fat të mirë, ka aplikacione të disponueshme që mund të na ndihmojnë të marrim kontrollin e përdorimit të të dhënave tona dhe të parandalojmë që aplikacionet e tjera t'i gllabërojnë ato.

Përcaktimi i termave:

– Të dhënat: Në kontekstin e këtij artikulli, të dhënat i referohen sasisë së gjerësisë së brezit të internetit të konsumuar nga aplikacionet dhe shërbimet në një pajisje celulare.

– Aplikacioni: Shkurtim i aplikimit, një aplikacion është një program softuerik i krijuar për të kryer detyra specifike ose për të ofruar shërbime specifike në një pajisje celulare.

Bllokuesit e aplikacioneve:

Një kategori aplikacionesh që mund të na ndihmojnë të menaxhojmë përdorimin e të dhënave tona janë bllokuesit e aplikacioneve. Këto aplikacione i lejojnë përdoruesit të bllokojnë ose kufizojnë në mënyrë selektive disa aplikacione nga aksesi në internet ose përdorimi i të dhënave në sfond. Duke vepruar kështu, ato ndihmojnë në ruajtjen e të dhënave dhe parandalimin e konsumit të padëshiruar të të dhënave. Disa bllokues të njohur të aplikacioneve përfshijnë NetGuard, NoRoot Firewall dhe AdGuard.

Aplikacionet e kursimit të të dhënave:

Një lloj tjetër aplikacioni që mund të ndihmojë në frenimin e përdorimit të të dhënave janë aplikacionet e kursimit të të dhënave. Këto aplikacione funksionojnë duke kompresuar të dhënat përpara se të arrijnë në pajisjen tuaj, duke reduktuar sasinë e të dhënave të kërkuara për të ngarkuar faqet e internetit, imazhet dhe videot. Ata gjithashtu mund të bllokojnë reklamat, të cilat janë të njohura për konsumimin e të dhënave. Shembuj të aplikacioneve të kursimit të të dhënave përfshijnë Opera Max, Google's Datally dhe Onavo Extend.

FAQ:

Pyetje: A ndalojnë këto aplikacione plotësisht aplikacionet e tjera nga përdorimi i të dhënave?

Përgjigje: Ndërsa këto aplikacione mund të reduktojnë ndjeshëm përdorimin e të dhënave, ato mund të mos ndalojnë plotësisht të gjithë konsumin e të dhënave. Disa procese në nivel sistemi dhe aplikacione thelbësore mund të kërkojnë ende qasje në të dhëna.

Pyetje: A mund të bllokojnë këto aplikacione aplikacione specifike nga përdorimi i të dhënave në pajisjet iOS?

Përgjigje: Për shkak të masave të rrepta të sigurisë së Apple, bllokuesit e aplikacioneve dhe aplikacionet e kursimit të të dhënave kanë funksionalitet të kufizuar në pajisjet iOS. Megjithatë, disa aplikacione ende mund të ndihmojnë në monitorimin dhe menaxhimin e përdorimit të të dhënave.

Pyetje: A janë këto aplikacione falas për t'u përdorur?

Përgjigje: Shumë aplikacione të bllokuesve të aplikacioneve dhe të kursimit të të dhënave ofrojnë versione falas me veçori të kufizuara. Versionet premium me veçori shtesë shpesh ofrohen me një tarifë.

Si përfundim, nëse e gjeni veten duke luftuar vazhdimisht me aplikacionet e uritur për të dhëna, merrni parasysh përdorimin e bllokuesve të aplikacioneve ose aplikacionet e kursimit të të dhënave për të rifituar kontrollin mbi përdorimin tuaj të të dhënave. Këto aplikacione mund t'ju ndihmojnë të kurseni para, të parandaloni tepricat e papritura të të dhënave dhe të siguroni një përvojë më të qetë të shfletimit celular.