Apple njofton disponueshmërinë e watchOS 10 me veçori emocionuese

Gjatë ngjarjes së lançimit të iPhone 15 të Apple, kompania zbuloi se watchOS 10 i shumëpritur do të jetë zyrtarisht i disponueshëm më 18 shtator. Ky përditësim nuk është vetëm një ndryshim i rëndësishëm për watchOS, por gjithashtu rikthen funksionin e dashur "Glances" nga Apple Watch origjinal.

Një nga ndryshimet e dukshme në watchOS 10 është kalimi nga përqendrimi në aplikacione individuale në përdorimin e miniaplikacioneve në çdo faqe ore. Thjesht kthimi i Digital Crown u jep përdoruesve akses të shpejtë në veçori të ndryshme si kohëmatësit, muzikën apo edhe një episod podcast që po transmetohet.

Apple duket se ka marrë në konsideratë konfuzionin me të cilin u përballën shumë përdorues me multitasking në watchOS. Duke e riorientuar platformën drejt detyrave më të thjeshta, në vend që të shfletoni ekranet e shumë aplikacioneve, përvoja e përdoruesit bëhet më intuitive. Është e mundur që Apple e njohu popullaritetin e faqes së orës Siri, e cila ofronte një grup të ngjashëm miniaplikacionesh, dhe vendosi të përdorë këtë koncept.

Përveç faqeve të reja të orës, Palette dhe Woodstock dhe Snoopy, watchOS 10 vjen me disa përmirësime të tjera. Aplikacioni Activity i lejon përdoruesit të shtojnë shkurtore në qoshe, duke ofruar komoditet edhe më të madh. Për më tepër, aplikacioni Compass regjistron automatikisht vendndodhjen e lidhjes së fundit celulare, duke siguruar që përdoruesit të mund të kthehen lehtësisht për të bërë një telefonatë urgjence nëse është e nevojshme.

Megjithatë, është e rëndësishme të theksohet se watchOS 10 do të jetë i pajtueshëm vetëm me Apple Watch Series 4 ose modelet e mëvonshme dhe kërkon një iPhone XS me iOS 17.

Me lëshimin e watchOS 10, përdoruesit e Apple Watch mund të presin me padurim një përvojë më të efektshme dhe dinamike. Qëndroni të përditësuar me të gjitha lajmet nga ngjarja 'Wonderlust' e Apple këtu.

Përkufizime:

– watchOS: Sistemi operativ i zhvilluar nga Apple posaçërisht për Apple Watch.

– Vështrime: Një veçori në orën origjinale të Apple Watch që lejon përdoruesit të shikojnë informacionin thelbësor nga aplikacionet pa pasur nevojë t'i hapin ato.

– Miniaplikacionet: Aplikacione të vogla dhe kompakte që ofrojnë informacion ose funksione specifike në ekranin e pajisjes së përdoruesit.

