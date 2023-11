Prezantimi i OnePlus AI Music Studio: Çlironi kreativitetin tuaj muzikor

By

OnePlus, prodhuesi i njohur i telefonave inteligjentë me bazë në Kinë, së fundmi ka lançuar Studion e tij novatore muzikore AI. Ky mjet inovativ i fuqizon përdoruesit të kompozojnë këngët e tyre pa mundim, duke hapur dyert për aspiratat e jashtëzakonshme muzikore. Me teknologjinë e saj më të avancuar, Studio Music AI ju lejon të krijoni tekste magjepsëse, t'i bashkoni ato pa probleme me ritmet e krijuara nga AI dhe të shikoni krijimin tuaj të shpaloset përmes videove muzikore tërheqëse vizualisht - të gjitha në dorën tuaj.

Ka ikur koha e krijimit të muzikës tradicionale. OnePlus AI Music Studio kombinon fuqinë e inteligjencës artificiale me vizionin tuaj artistik. Nuk keni më nevojë të zotëroni një pajisje OnePlus për të hyrë në këtë veçori të jashtëzakonshme, pasi ajo është e disponueshme si për përdoruesit indianë ashtu edhe për ata jo-indianë.

Pra, si mund ta krijoni videon tuaj muzikore? Është një proces i thjeshtë dhe intuitiv. Filloni duke u regjistruar duke përdorur adresën tuaj të emailit, më pas gërmoni në udhëtimin e shprehjes muzikore me hapat e mëposhtëm:

1. Klikoni në "Krijo Muzikë" dhe zgjidhni zhanrin tuaj të preferuar (rap, hip-hop, EDM; pop së shpejti), gjendjen shpirtërore (të lumtur, energjik, romantik, të trishtuar) dhe temën.

2. Vazhdoni të jepni një kërkesë që AI të gjenerojë tekstet tuaja unike.

3. Brenda 2-3 minutave të ardhshme, do të merrni tekstet e krijuara nga AI.

4. Tani, është koha për të krijuar muzikën tuaj duke e sinkronizuar atë me videon magjepsëse.

5. Nëse dëshironi, shkarkoni videon përfundimtare muzikore dhe shpërndajeni në platformat tuaja të preferuara të mediave sociale.

Për të rritur më tej entuziazmin rreth kësaj veçorie revolucionare, OnePlus ka nisur një konkurs emocionues për përdoruesit në Indi, Evropë dhe Amerikën e Veriut. Secilit rajon i lejohen 100 hyrje, duke u dhënë pjesëmarrësve mundësinë të shfaqin aftësitë e tyre muzikore. Regjistrime të shumta janë të mirëseardhura; megjithatë, vetëm një hyrje për person do të kualifikohet për një çmim. Afati i fundit për paraqitjen e konkursit është ora 5:17 IST më XNUMX dhjetor.

Eksploroni mundësitë e pafundme që ofron OnePlus AI Music Studio dhe shpalosni potencialin tuaj artistik. Lërini kryeveprat tuaja muzikore të fluturojnë lart dhe të magjepsin botën me krijimet tuaja unike.

Pyetjet e bëra më shpesh (FAQ)

1. A është OnePlus AI Music Studio e disponueshme në mbarë botën?

Po, OnePlus AI Music Studio është i aksesueshëm për përdoruesit si në Indi ashtu edhe jashtë vendit. Nuk kufizohet në ndonjë rajon specifik.

2. A duhet të kem një pajisje OnePlus për të përdorur Studion muzikore AI?

Jo, nuk keni nevojë të zotëroni një pajisje OnePlus për të aksesuar dhe përdorur Studion muzikore AI. Ai është i disponueshëm për të gjithë përdoruesit, pavarësisht nga marka e tyre inteligjente.

3. Si mund të marr pjesë në konkursin e OnePlus AI Music Studio?

Për të marrë pjesë në konkursin e OnePlus AI Music Studio, thjesht krijoni videon tuaj muzikore duke përdorur mjetin dhe dorëzoni hyrjen tuaj përpara afatit. Detajet e plota të konkursit mund të gjenden në faqen e internetit të OnePlus.

