Wahoo zbulon trajnerin e ri Kickr Move Turbo dhe Kickr Bike Shift

By

Wahoo, marka e njohur e teknologjisë së çiklizmit të brendshëm, ka njoftuar nxjerrjen e dy produkteve të reja: trajnerin turbo Kickr Move dhe biçikletën inteligjente Kickr Bike Shift. Kickr Move është pozicionuar në krye të gamës së trajnerëve inteligjentë turbo Kickr të Wahoo dhe krenohet me aftësi të reja lëvizjeje që synojnë të ofrojnë një ndjenjë udhëtimi më natyrale dhe të përmirësojnë komoditetin e përdoruesit, me çmim 1,599.99 USD. Nga ana tjetër, Kickr Bike Shift ndodhet poshtë Kickr Bike V2 dhe thjeshton disa funksionalitete, me çmim 2,999.99 USD.

Kickr Move përmban një 'rrugë graviteti' tetë inç që lejon harduerin kryesor të trainerit turbo të rrëshqasë përpara dhe mbrapa në një pistë të lakuar, duke siguruar një sasi të vogël lëvizjeje anash. Kjo i lejon biçikletës të udhëtojë lirshëm gjatë stërvitjeve, duke reduktuar lodhjen dhe duke përmirësuar efikasitetin e përgjithshëm. Pista e rrëshqitjes është e kyçur për transport të lehtë dhe montim të biçikletës. Për të çiftuar Kickr Move me një Kickr Climb, kërkohet një përshtatës shtesë harduerësh, por mund të blihet veçmas.

Për sa i përket specifikimeve, Kickr Move ofron lidhje Bluetooth, ANT+ dhe WiFi, si dhe saktësi të energjisë brenda 1%. Mund të përballojë një rezistencë maksimale prej 2,200 watts dhe ka një gamë të simuluar gradient prej -10% deri në 20%. Ai gjithashtu përfshin veçori të tilla si ERG Easy Ramp dhe Race Mode për përvoja të përmirësuara stërvitore. Kickr Move vjen me një kasetë SunRace 11-11T me 28 shpejtësi, e cila është ende opsioni i preferuar në mesin e përdoruesve të Wahoo.

Sa i përket Kickr Bike Shift, ai është një opsion inteligjent më i përballueshëm me një kornizë çeliku dhe peshon 40 kg. Ofron rezistencë 2200 vat, lidhje WiFi dhe saktësi të matjes së energjisë brenda 1%. Ndryshe nga Kickr Bike V2, Kickr Bike Shift nuk ka një funksion animi ose veçori të inercisë të drejtuar nga motori. Megjithatë, ai ruan sistemin e rregullimit të përshtatjes me pesë pika, konfigurimin e bazuar në aplikacione dhe ndërruesit dhe butonat e konfigurueshëm.

Të dy Kickr Move dhe Kickr Bike Shift janë në dispozicion për blerje menjëherë. Kickr Move ka një çmim prej 1,599.99 dollarë, ndërsa Kickr Bike Shift kushton 2,999.99 dollarë dhe do të fillojë të dërgohet në fund të shtatorit.

Burimet:

– Wahoo zbulon trajnerin turbo Kickr Move dhe Kickr Bike Shift (Cyclingnews)