Vivo Pad 3 thuhet se do të shfaqë MediaTek Dimensity 9300 për Performancën Flagship

Të apasionuarit pas teknologjisë dhe fansat e Vivo po presin me padurim ciklin e ardhshëm të lançimit nga marka e njohur e smartfonëve. Thashethemet sugjerojnë se Vivo ka një linjë emocionuese të produkteve në punë, duke përfshirë telefona të palosshëm, pajisje flamuri dhe shumë më tepër. Një nga pajisjet shumë të pritura është tableti Vivo Pad 3, dhe sugjerimet e fundit nga një informues i shquar kanë hedhur pak dritë mbi specifikimet kryesore të tij.

Sipas një postimi të informatorit Digital Chat Station në Weibo, Vivo Pad 3 do të pajiset me MediaTek Dimensity 9300 SoC. Ky chipset është i njohur për performancën e tij të nivelit të lartë dhe do ta poziciononte tabletin si një produkt të klasit kryesor. Dimensity 9300 tashmë ka bërë bujë në industrinë e teknologjisë pasi fuqizon telefonat inteligjentë Vivo X100 dhe X100 Pro të zbuluar së fundmi, të cilët janë pjesë e serisë më të fundit të flamurit të Vivo-s.

Ndërsa këshilltari nuk dha ndonjë detaj shtesë rreth Vivo Pad 3, vlen të përmendet se tableti pritet të dalë së bashku me modelin Vivo X100 Ultra në prill të vitit 2024. X100 Ultra thuhet se do të fuqizohet nga Snapdragon 8 Gen 3 SoC, duke treguar më tej se Vivo Pad 3 do të jetë një pajisje e fuqishme dhe e mbushur me veçori.

Strategjia e lëshimit për pajisjet e ardhshme të Vivo mbetet e pasigurt. Ndërsa është e mundur që Pad 3 të shpallet së bashku me X100 Ultra, X Fold 3 dhe X Flip 2 gjatë së njëjtës ngjarje të lançimit, asgjë nuk është konfirmuar ende. Të apasionuarit pas Vivo-s dhe entuziastët e teknologjisë këshillohen të qëndrojnë të sintonizuar për përditësime të mëtejshme.

FAQ:

Pyetje: Cili është specifikimi kryesor i përfolur për Vivo Pad 3?

Përgjigje: Vivo Pad 3 thuhet se do të ketë MediaTek Dimensity 9300 SoC me performancë të lartë.

Pyetje: A do të jetë Vivo Pad 3 një pajisje kryesore?

Përgjigje: Po, me përfshirjen e çipave Dimensity 9300, Vivo Pad 3 pritet të jetë një produkt i klasit kryesor.

Pyetje: A do të dalë Vivo Pad 3 së bashku me Vivo X100 Ultra?

Përgjigje: Ekziston mundësia që Vivo Pad 3 të shpallet së bashku me Vivo X100 Ultra, por nuk është bërë asnjë konfirmim zyrtar.

Pyetje: Kur mund të presim më shumë përditësime në Vivo Pad 3?

Përgjigje: Tifozët e Vivo-s dhe entuziastët e teknologjisë duhet të qëndrojnë të sintonizuar për përditësime të mëtejshme pasi të ketë më shumë informacione.