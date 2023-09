Victrola prezanton rrotulla të reja me rezolucione të larta për riprodhimin e vinyleve pa tela

Victrola, një prodhues i njohur i tavolinave rrotulluese, ka bërë një hap të rëndësishëm përpara me nxjerrjen e modeleve të tyre të reja premium, Hi-Res Carbon dhe Hi-Res Onyx. Këto shtesa emocionuese në linjën e tyre vijnë të pajisura me pajisje audio të integruara Qualcomm, duke mundësuar riprodhimin pa tela të vinyleve me altoparlantë dhe kufje Bluetooth ose aptX.

Ky version shënon një largim nga diapazoni i mëparshëm i Victrola, i cili ishte ekskluzivisht i pajtueshëm me altoparlantët Sonos. Përfshirja e pajisjeve audio Qualcomm siguron përputhshmëri me një gamë më të gjerë pajisjesh, duke i lejuar përdoruesit të shijojnë regjistrimet e tyre vinyl pa tel pa kompromentuar cilësinë e zërit.

Të dy rrotullat Hi-Res Carbon dhe Hi-Res Onyx mbështesin protokollet më të fundit Bluetooth 5.4 dhe Bluetooth LE, duke ofruar lidhje të përmirësuar dhe aftësi të përmirësuara të transmetimit audio. Për më tepër, këto tavolina rrotulluese kanë teknologjitë audio adaptive aptX të Qualcomm, të cilat optimizojnë transmetimin e audios për një përvojë superiore dëgjimi.

Për ata që preferojnë një konfigurim më tradicional, modelet Hi-Res ende ofrojnë dalje RCA për t'u lidhur me altoparlantët me tela me energji vetë. Kjo zgjedhje dizajni u përshtatet audiofilëve që vlerësojnë lidhjen klasike me kabllo dhe preferojnë të kenë kontroll të plotë mbi konfigurimin e tyre audio.

Tavolinat rrotulluese Hi-Res Carbon dhe Hi-Res Onyx kushtojnë përkatësisht 599 dollarë dhe 399 dollarë, duke ofruar një alternativë më të përballueshme për homologët e tyre të pajtueshëm me Sonos. Kjo strategji çmimi i bën këto modele premium të aksesueshme për një audiencë më të gjerë, duke inkurajuar më shumë njerëz të përjetojnë gëzimin e riprodhimit të vinyleve me komoditetin e teknologjisë me valë.

Si përfundim, prezantimi nga Victrola i rrotullave Hi-Res Carbon dhe Hi-Res Onyx me pajisje audio të integruar Qualcomm përfaqëson një ndryshim të rëndësishëm në ofertat e produkteve të kompanisë. Duke përqafuar teknologjinë me valë dhe duke zgjeruar përputhshmërinë, Victrola synon të tërheqë si përdoruesit e teknologjisë ashtu edhe tradicionalistët, duke ruajtur reputacionin e tyre si një markë e besuar në tregun e gramafonëve.

Burimet:

-Uebsajti Victrola