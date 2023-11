Vrima e pashpjegueshme në çatinë e makinës ndez spekulimet për origjinën jashtëtokësore

By

Autoritetet franceze po hetojnë një incident misterioz me një makinë në Strasburg, ku u gjet një vrimë masive e shpuar në çatinë e automjetit. Ndërsa raportet fillestare sugjeruan se një meteorit mund të jetë përgjegjës, ekzaminimi i mëtejshëm i ka lënë ekspertët të pasigurt për origjinën e vrimës. Kapiteni i zjarrfikësve në vendngjarje e përshkroi përplasjen si me një diametër prej afërsisht 50 centimetra dhe depërtonte përmes çatisë, pjesës së poshtme dhe rezervuarit të karburantit të makinës.

Pavarësisht kryerjes së testeve për të përjashtuar radioaktivitetin, autoritetet nuk kanë gjetur asnjë provë të një meteori brenda automjetit. Mirëpo, aty pranë kanë zbuluar një gur të vogël, rreth dy centimetra, për të cilin dyshojnë se mund të ketë lidhje me ngjarjen. Sipas një zëdhënësi të policisë, guri i ngjan drurit të djegur dhe është jashtëzakonisht i lehtë.

Fizikani bërthamor Dr. Tim Gregory ka shprehur dyshime në lidhje me pretendimet jashtëtokësore, duke sugjeruar se vrima do të kërkonte një gur mjaft të madh për t'u bërë. Ai parashikon që testet kimike në gurin e vogël do të përcaktojnë nëse ai është vërtet një meteorit. Ndërkohë, Dr. Greg Brown nga Observatori Mbretëror Greenwich është duke pritur më shumë të dhëna për të konfirmuar origjinën e vrimës.

Ndërsa meteorët nuk janë të pazakontë, ndikimi i tyre në zonat e banuara është i rrallë. Shumica e meteoritëve ose godasin rajone të pabanuara ose bien në oqean. Historikisht, ka pasur rrëfime për vdekje që i atribuohen goditjeve të meteorit, duke përfshirë teorinë se shkatërrimi biblik i Sodomës dhe Gomorrës u shkaktua nga një shpërthim meteori. Megjithatë, nuk ka të dhëna zyrtare që dikush të jetë vrarë nga një meteorit.

Ky incident shërben si një kujtesë e bombardimeve të vazhdueshme të mbeturinave hapësinore në Tokë. Ndërsa shumica e meteoroidëve digjen kur hyjnë në atmosferën tonë si meteorë, disa arrijnë të mbijetojnë dhe të bëhen meteorë. Nëse kjo vrimë e çatisë së makinës është rezultat i një meteori apo një fenomeni tjetër, ajo nxjerr në pah misteret magjepsëse të kozmosit që vazhdojnë të magjepsin kureshtjen tonë.

FAQ

1. Çfarë e shkaktoi vrimën në çatinë e makinës?

Nuk dihet ende shkaku i saktë i vrimës në çatinë e makinës në Strasburg. Spekulimet fillestare tregonin për një meteorit, por hetimet e mëtejshme i kanë lënë ekspertët të pasigurt për origjinën e tij.

2. A është gjetur ndonjë radioaktivitet në vendin e ngjarjes?

Autoritetet kryen teste për radioaktivitet, por nuk gjetën prova për të. Meteoritet zakonisht nuk përmbajnë material shumë më radioaktiv se shkëmbinjtë e zakonshëm të Tokës.

3. A u zbulua një meteorit brenda makinës?

Brenda makinës nuk u gjet asnjë meteorit. Megjithatë, aty pranë u zbulua një gur i vogël që ngjan me dru të djegur, për të cilin hetuesit dyshojnë se mund të ketë lidhje me ngjarjen.

4. A kanë shkaktuar dëme apo viktima më parë meteorët?

Ndërsa shumica e meteoritëve bien në zona të pabanuara ose në oqean, ka pasur raste të rralla të goditjeve të konfirmuara të meteoritëve që shkaktojnë dëme dhe, historikisht, madje edhe vdekje. Megjithatë, nuk ka të dhëna zyrtare që dikush të jetë vrarë nga një meteorit.