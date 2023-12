Dy fitues me fat e godasin të pasur në pikën e karburantit Encino

By

Me një fat të jashtëzakonshëm, dy bileta të blera në një pikë karburanti Chevron në Encino, Los Angeles, kanë fituar secila xhekpotin masiv prej 395 milionë dollarësh Mega Millions. Zyrtarët e Lotarisë së Kalifornisë bënë njoftimin emocionues të shtunën, duke zbuluar se të dyja biletat u shitën në stacionin Chevron që ndodhet në Bulevardin Ventura 18081, pranë kryqëzimit të Ventura dhe Lindley Avenue.

Numrat fitues, 21, 26, 53, 66, 70 dhe Mega Balli i artë 13, ishin një ndeshje perfekte në të dyja biletat. Si rezultat, të dy fituesit do të marrin secili një pjesë të barabartë të çmimit marramendës, që arrin në 197.5 milionë dollarë në këste ose një pagesë të përgjithshme në para prej 94.3 milionë dollarësh para taksave.

Kjo humbje befasuese shërben si një kujtesë se ëndrrat mund të realizohen, për sa kohë që dikush shfrytëzon rastin. Fituesit, identitetet e të cilëve mbeten të panjohur, ka të ngjarë të përjetojnë transformime që ndryshojnë jetën teksa hyjnë në pasuritë e tyre të reja. Pavarësisht nëse ata zgjedhin të marrin çmimin në pagesa në rritje ose zgjedhin një shumë të përgjithshme, e ardhmja e tyre financiare është e siguruar përtej imagjinatës.

Sa i përket të ardhmes së lotarisë Mega Millions, shorti i pritur me padurim të martën do të ketë një çmim të parë prej 20 milionë dollarësh. Ndonëse mund të zbehet në krahasim me pagesën masive të kohëve të fundit, entuziazmi që rrethon mundësinë për ta bërë atë të pasur vazhdon të tërheqë pjesëmarrës shpresëdhënës nga të gjitha sferat e jetës.

Ndërsa kjo goditje e jashtëzakonshme e fatit mund të frymëzojë fituesit aspirantë që të provojnë lotarinë, është thelbësore të mbani mend se fitimi i një xhekpoti të tillë është një dukuri jashtëzakonisht e rrallë. Megjithatë, historia e dy fituesve me fat të stacionit të benzinës Encino padyshim që do të vazhdojë të magjepsë imagjinatën e publikut dhe të nxisë ëndrrat për ta goditur atë.