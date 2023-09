Titujt më të fundit: Shkëmbimi i të burgosurve me Iranin, miratimi i FDA-së i vaksinës së re, gjykimi antitrust kundër Google, kërcënimi i uraganit, Kthimi i Talk Show të Drew Barrymore dhe Fatkeqësia e verës në Portugali

By

Në lajmet e fundit, administrata Biden ka ndërmarrë një hap drejt sigurimit të lirimit të pesë shtetasve amerikanë të ndaluar në Iran, duke lëshuar një heqje dorë nga bankat për të transferuar 6 miliardë dollarë në fondet e ngrira të naftës iraniane pa frikë nga sanksionet e SHBA. Kongresi është njoftuar për këtë zhvillim dhe shkëmbimi i të burgosurve mund të ndodhë që në fillim të javës së ardhshme. Në këmbim, pesë shtetas iranianë të arrestuar në SHBA gjithashtu do të lirohen. Kjo lëvizje diplomatike synon të përmirësojë marrëdhëniet SHBA-Iran.

FDA ka dhënë miratimin për një vaksinë të re kundër koronavirusit që synon në mënyrë specifike nënvariantin omikron, duke u përgatitur për sezonin e ardhshëm të virusit të frymëmarrjes në vjeshtë. Ndërsa vaksina është pastruar për këdo nga mosha 6 muajsh e lart, paneli këshillues i CDC do të mblidhet për të përcaktuar një qasje më të synuar. Vaksina pritet të jetë e disponueshme më vonë këtë javë dhe do të jetë falas për shumicën e amerikanëve me sigurime private, Medicaid ose Medicare.

Maroku ka qenë i ngadalshëm për të pranuar ndihmën e huaj pas një tërmeti të fundit. Vendi është përballur me sfida në koordinimin e përpjekjeve të ndihmave dhe shpërndarjen e ndihmave në zonat e prekura, duke krijuar vonesa në ndihmën për të prekurit nga fatkeqësia.

Departamenti i Drejtësisë do të fillojë një gjyq antitrust kundër Google, ku gjigandi i teknologjisë do të shqyrtohet për përdorimin e mundshëm të pozicionit të tij dominues në tregun e motorëve të kërkimit për të mbytur konkurrencën në kërkim dhe reklama. Ky gjykim i profilit të lartë është i pari i këtij lloji kundër një kompanie të madhe teknologjike në më shumë se dy dekada dhe mund të ketë implikime të rëndësishme për industrinë e teknologjisë dhe shtrirjen e ardhshme të Google.

Uragani Lee paraqet një kërcënim në rritje për Anglinë e Re lindore, me potencial për erëra të forta, shi të dendur dhe stuhi. Ndërsa pritet të mbetet në det të hapur, Canadian Maritimes dhe Nova Scotia mund të përjetojnë një goditje të drejtpërdrejtë. Stuhia parashikohet të dobësohet, por të rritet në madhësi ndërsa lëviz në veri.

Mes grevave të vazhdueshme të Hollivudit, Drew Barrymore po rikthen emisionin e saj të bisedave. Ky vendim vjen në një kohë kur shumë produksione janë në pritje, duke u ofruar shikuesve përmbajtje të freskët gjatë kohës së ndërprerjes së industrisë.

Në një fatkeqësi të lidhur me verën, afërsisht 600,000 gallona verë të kuqe përmbytën rrugët e São Lourenço do Bairro, Portugali, pasi dy tanke vere që i përkisnin një distilerie lokale shpërthyen. Zjarrfikësit ishin në gjendje të devijonin sasinë masive të verës në një impiant për trajtimin e ujërave të zeza. Vera ishte vendosur të shkatërrohej për shkak të suficitit këtë vit, duke e bërë atë të papërshtatshme për konsum.

Së fundmi, përdoruesit e Chrome tani mund të përfitojnë nga cilësimet e reja të privatësisë dhe reklamave. Këto cilësime synojnë të përmirësojnë privatësinë dhe t'u japin përdoruesve më shumë kontroll mbi përvojën e tyre të shfletimit. Për më shumë detaje, shkarkoni aplikacionin e The Post ose regjistrohuni në buletinin e tyre për të qëndruar të përditësuar me lajmet më të fundit në "The 7".

Burimet:

– Marrëveshja e shkëmbimit të të burgosurve me Iranin: [burimi]

– Miratimi i FDA i vaksinës së re të koronavirusit: [burimi]

– Pranimi i ndihmës së huaj për tërmetet nga Maroku: [burimi]

– Gjyqi antitrust kundër Google: [burimi]

- Kërcënimi i uraganit për Anglinë e Re Lindore: [burimi]

- Talk Show i Drew Barrymore: [burimi]

– Fatkeqësia e verës në Portugali: [burimi]

– Cilësimet e reja të privatësisë dhe reklamimit në Chrome: [burimi]