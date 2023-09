Pesë vjedhjet më të mira të GTA-s në internet për të fituar para të të gjitha kohërave

By

Paratë janë thelbësore në Grand Theft Auto (GTA) Online, dhe vjedhjet janë një nga mënyrat më të shpejta dhe më fitimprurëse për të fituar miliona. Në këtë artikull, ne do të shqyrtojmë pesë grabitjet më të mira të GTA Online që fitojnë para:

5) Problemi i Bogdanit: Kjo grabitje është pjesë e akteve të Doomsday Heist dhe kërkon dy deri në katër lojtarë. Një ekip duhet të depërtojë në një nëndetëse, ndërsa tjetri të sigurojë mbulim duke përdorur Mammoth Avenger të GTA Online. Pagesa për Problemin Bogdan është rreth 1,425,000 dollarë me vështirësi Normale.

4) Puna standarde e Paqësorit: Ky skenar klasik i grabitjes së bankës u prezantua në vitin 2015. Ai kërkon katër lojtarë dhe përfshin situata me rrezik të lartë dhe beteja me ekipet rivale të grabitjes. Pagesa për The Pacific Standard Job është 750,000 dollarë në Easy, 1,500,000 dollarë në Normal dhe 1,875,000 dollarë për vështirësi të vështira.

3) Skenari i Doomsday: Si një nga aktet e The Doomsday Heist, kjo grabitje mund të kryhet nga dy deri në katër lojtarë. Edhe pse i gjatë, ai ofron një pagesë prej 1,800,000 dollarë për vështirësi normale dhe 2,250,000 dollarë për vështirësi të vështira.

2) The Diamond Casino Heist: Kjo grabitje, e shtuar në fund të 2019, kërkon që lojtarët të krijojnë një Arcade. Ai ofron tre qasje: Heshtur dhe poshtër, Big Con, ose Agresiv. Pagesa më e lartë prej 3,619,000 dollarë mund të fitohet duke plaçkitur Diamantet me vështirësi të vështira.

1) The Cayo Perico Heist: Ndryshe nga të tjerët, kjo grabitje mund të luhet vetëm. Ai zhvillohet në ishullin Cayo Perico dhe kërkon një Penthouse të Kazinosë Diamond dhe nëndetësen Kosatka. Pagesa kryesore varet nga objektivi, me Statujën e Panterës që ofron 4,089,152 dollarë për vështirësi të vështira.

