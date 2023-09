Transmetimi Digital Xbox kthehet në Tokio Game Show 2023

By

Transmetimi Xbox Digital i shumëpritur do të kthehet në Tokyo Game Show më 21 shtator. Kjo ngjarje vjetore shërben si një platformë për Xbox dhe Bethesda Softworks për të ofruar përditësime mbi lojërat e tyre dhe për të shfaqur një koleksion të larmishëm titujsh nga krijuesit në Japoni dhe nëpër Azi.

Për më tepër, Xbox do të njoftojë shtesa të reja në bibliotekën e tyre gjithnjë në zgjerim të Xbox Game Pass, e cila ofron një gamë të gjerë përmbajtjesh nga ekipet në të gjithë Azinë. Ky lajm me siguri do të emocionojë fansat që janë të etur për të zbuluar përvoja të reja të lojërave.

Transmetimi do të jetë i disponueshëm për shikuesit në kanalin zyrtar të Tokyo Game Show në YouTube, si dhe në kanale të zgjedhura sociale Xbox. Ai do të prezantohet në gjuhë të ndryshme duke përfshirë japonisht, anglisht, koreanisht, kinezisht të thjeshtuar, kinezisht tradicionale, malajisht, tajlandisht, vietnameze, indonezisht, frëngjisht, gjermanisht dhe spanjisht kastiliane. Për më tepër, transmetimi do të përfshijë gjuhën japoneze të shenjave (JSL), gjuhën australiane të shenjave (AusLan) dhe përshkrime audio në japonisht dhe anglisht.

Xbox gjithashtu ka treguar kujdes të madh në dizajnimin e pamjeve vizuale për shfaqjen e lojërave në Tokyo të këtij viti. Imazhet kombinojnë Xbox dhe ikonografinë japoneze, duke shfaqur Xbox Nexus, konsolën Xbox Series X, Maneki-neko (macja që bën shenjë), malin Fuji, lule kozmosi dhe një fanar japonez. Prezantimi i Maneki-neko, një simbol i fatit të mirë, synon t'u sjellë fat të gjithë lojtarëve që akordohen në ngjarje.

Në një kënaqësi të veçantë për fansat në Japoni që ndjekin ngjarjen fizike në Makuhari Messe, Xbox po ofron një mundësi ekskluzive. Phil Spencer dhe Sarah Bond do të organizojnë një sesion të drejtpërdrejtë dhe fansat mund të aplikojnë për bileta falas përmes faqes së internetit të IGN Japan ose llogarisë në Twitter.

Tokyo Game Show 2023 premton të jetë një festë e lojërave të jashtëzakonshme që po zhvillohen për platformën Xbox. Lojtarët nga Japonia, Azia dhe e gjithë bota janë duke pritur me padurim ngjarjen, e cila do të shfaqë përditësimet më të fundit dhe njoftimet emocionuese. Për më shumë informacion në lidhje me orarin dhe detajet, ju lutemi vizitoni faqen zyrtare të Tokyo Game Show.

Titulli: Transmetimi dixhital i Xbox kthehet në shfaqjen e lojërave në Tokio 2023

Burimi: Xbox News

Përkufizimet:

– Tokyo Game Show: Një konventë vjetore e lojërave video që mbahet në Tokio, Japoni.

– Xbox Game Pass: Një shërbim abonimi që jep akses në një bibliotekë lojërash për konzollat ​​Xbox dhe PC.

– Bethesda Softworks: Një botues i lojërave video i njohur për tituj të njohur si The Elder Scrolls dhe Fallout.

– Maneki-neko: E njohur edhe si macja me shenjë, është një figurinë e zakonshme japoneze që besohet se sjell fat dhe fat.

– Makuhari Messe: Një qendër konventash në Chiba, Japoni, ku zhvillohet Tokyo Game Show.

– IGN Japan: Divizioni japonez i faqes së internetit të njohur të lojërave video, IGN.